Nivelul Dunării scade. Plan de urgență la Cernavodă: barje, un dig de piatră și pompe pentru răcirea în siguranță a centralei nucleare

Reactorul 2 de la Cernavodă a fost deconectat total pe 13 august. Foto: Nuclearelectrica via Ilie Bolojan / Facebook

Guvernul a anunțat un plan în trei etape pentru funcționarea în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, dacă debitul Dunării va scădea și mai mult. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat miercuri o hotărâre care prevede: amplasarea unor barje, un dig de piatră și pompe pentru răcirea în siguranță a centralei nucleare.

Guvernul a transmis că un astfel de plan etapizat este necesar în condiţiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie.



„Hotărârea CNSU prevede realizarea unui sistem de intervenţie temporar, modular, etapizat şi reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenţei de la Cernavodă a braţului Dunărea Veche cu intrarea în Canalul Dunăre - Marea Neagră, în vederea asigurării resursei de apă necesare pentru centrală”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Hotărârea CNSU a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 741 din 2 septembrie 2026.

Când va fi declanșat planul de intervenție și ce prevede

Planul de intervenţie va fi declanşat doar dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă al CNE Cernavodă şi prevede mai multe etape, în funcţie de evoluţia situaţiei.

într-o primă etapă, mai multe nave şi/sau barje încărcate vor fi amplasate pe un aliniament cu o lungime de aproximativ 600 de metri, astfel încât fluxul pe braţul Dunării Vechi să direcţioneze un volum mai mare de apă către intrarea în Canalul Dunăre - Marea Neagră şi, implicit, către priza de apă a centralei;

în a doua etapă se va realiza o închidere modulară cu pontoane şi hidrobaraje pe o secţiune de aproximativ 170 de metri, în zona canalului de racord al centralei. Ca variantă de rezervă, acest sistem poate fi înlocuit cu un baraj temporar realizat din piatră;

în a treia etapă, Administraţia Naţională „Apele Române” şi Nuclearelectrica vor pune în funcţiune pompe de mare capacitate, care să asigure pomparea de apă suplimentară către priza de apă pentru răcire a centralei".

Foto: Guvernul României

Lucrările realizate de Administraţia Naţională „Apele Române” în baza acestui plan vor fi finanţate prin suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Guvernul nu a precizat cât va costa implementarea acestui plan de intervenție.

„Cheltuielile efectuate de celelalte instituţii şi de operatorii implicaţi în aplicarea măsurilor vor fi suportate din bugetele proprii şi din alte surse constituite potrivit competenţelor şi responsabilităţilor acestora”, a menţionat Guvernul.



Măsurile aprobate permit adaptarea intervenţiei la evoluţia nivelului Dunării şi urmăresc să asigure resursele de apă necesare pentru menţinerea CNE Cernavodă în condiţii de siguranţă pe durata perioadei caracterizate de debite extrem de scăzute ale Dunării, a mai transmis Executivul.



Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au forțat autoritățile să închidă cele două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.