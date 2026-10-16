Lucrările pentru a ține Centrala de la Cernavodă deschisă au avut efecte limitate și ne-au costat 33 de milioane de lei

2 minute de citit Publicat la 18:33 16 Oct 2026 Modificat la 18:33 16 Oct 2026

Pentru un nivel optim al fluviului Dunărea, specialiștii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche. sursa foto: Radu Miruţă / facebook

Multe dintre lucrările făcute pentru a ține Centrala de la Cernavodă deschisă pentru cât mai mult timp, după ce apa din Dunăre a scăzut la niveluri critice, au avut eficienţă redusă ori au fost total ineficiente. De asemenea, deși costurile totale nu sunt centralizate încă, ar putea ajunge la 33 de milioane de lei. Informațiile apar în raportul Comitetului interministerial Bala, aflat încă în curs de redactare, dar care a fost consultat de News.ro.

„Intervenţia executată cu barje la Bala a avut eficienţă redusă, iar soluţiile structurale temporare modelate au indicat câştiguri de 1-3 cm”, se arată în raportul menționat.

Documentul guvernamental, care ajuns și în posesia News.ro, este în stadiul final de redactare, urmând a fi adoptat. Perioada de referinţă este iulie - 15 octombrie 2026.

„Efectul barjelor la Cernavodă a fost anulat de scăderea naturală a debitului, redistribuit spre braţul Borcea în lipsa dragajului pe Dunărea Veche. În intervalul operativ, prioritatea o reprezintă pregătirea mijloacelor mobile şi probele de pompare, fără anticiparea unor performanţe hidraulice nedemonstrate”, se mai arată în documentul citat.

Nici digul de 150 de metri nu a avut efectele dorite. Experții apreciază că a avut efecte insuficiente, iar extinderea la 450 de metri a fost considerată incompatibilă cu timpul disponibil pentru intervenţia de urgenţă.

La momentul în care autoritățile au decis scufundarea unor barje în Dunăre pentru a asigura alimentarea cu apă de răcire pentru reactoarele nucleare de la Centrala de la Cernavodă cotele erau de - 214 cm.

În prezent, ele sunt de - 257 cm, cu jumătate de metru mai mici.

În raportul menționat se semnalează faptul că seceta de 2026 nu a fost anticipată de „niciun studiu disponibil”.

În ceea ce priveşte costurile, documentul arată că, „la data redactării raportului, nu erau centralizate”. Raportul detaliază însă costurile separate estimate de autoritățile implicate în misiunea de pe Dunăre:

Autoritatea Naţională Apele Române estima „în situaţia în care se va decide implementarea soluţiei operative pentru asigurarea debitului de răcire prin barje lestate cu apă şi pompe mobile: 4-6 mil. lei pentru 14 zile; 7-10 mil. lei pentru 30 de zile”. Preţurile erau fără TVA.

MAI-IGSU solicita suplimentarea bugetului cu 2.074.000 lei (carburanţi, piese de schimb, reparaţii), estimarea vizând 10 zile de misiune;

Administraţia Fluvială Dunărea de Jos (AFDJ) cerea finanţarea a două contracte de dragaj 6.712.000 lei pentru unul de 200.000 mc, 4.027.200 lei pentru contractul de 120.000 mc;

În plus, valoarea barjelor, a anrocamentelor şi a serviciilor conexe era apreciată la 6.288.000 lei;

În ceea ce priveşte Centrala Nuclearelectrică Cernavodă (CNE-SNN), a raportat costurile modificărilor temporare de proiect, ale închirierilor şi ale apei demineralizate, estimate la 3.600.000 lei (fără TVA);

Așadar, preţul total ar putea depăşi, astfel, 33 de milioane de lei.



