Avarie la Termocentrala Turceni. Un cazan s-a fisurat și singurul grup energetic funcțional a fost oprit

<1 minut de citit Publicat la 09:57 27 Oct 2026 Modificat la 09:58 27 Oct 2026

Termocentrala Turceni. Foto: Agerpres

O nouă avarie a avut loc în noaptea de luni spre marți la Termocentrala Turceni, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, după ce cazanul singurului grup energetic aflat în funcțiune s-a fisurat. Producția a fost oprită, iar compania a transmis că încearcă să repare instalația până vineri.

Grupul energetic de la Turceni, singurul care funcționa în cadrul acestei termocentrale, producea aproape 300 de megawați.

Potrivit companiei, avaria s-a produs la cazanul grupului energetic, în urma unei fisuri.

Luni, un alt grup energetic de la Rovinari a fost oprit din lipsă de cărbune, astfel că, în acest moment, Complexul Energetic Oltenia funcționează doar cu un singur grup, la Rovinari, care produce 300 de megawați.

Conducerea companiei susține că până vineri încearcă să repare grupul de la Turceni, iar mâine să repună în funcțiune și al doilea grup la Rovinari.

Amintim că, în urmă cu două săptămâni, Grupul 5 de la Termocentrala Turceni din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), oprit din cauza unei avarii, iar la scurt timp a fost pus în funcțiune.