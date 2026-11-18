Rusia a pierdut peste 1,62 milioane de soldaţi în războiul din Ucraina, anunţă Kievul. Octombrie 2026, cea mai sângeroasă lună

1 minut de citit Publicat la 11:36 18 Noi 2026 Modificat la 11:36 18 Noi 2026

Soldați ucraineni pe câmpul de luptă. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Rusia a pierdut 1.629.010 militari în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 18 noiembrie, informează Kiev Independent.

Acest număr include 1.970 de pierderi suferite de forțele ruse în ultima zi.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 12.482 de tancuri, 25.815 vehicule blindate de luptă, 176.826 de vehicule și cisterne de combustibil, 52.550 de sisteme de artilerie, 2.283 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.764 de sisteme de apărare antieriană, 452 de aeronave, 356 de elicoptere, 3.193 de vehicule terestre fără pilot, 35 de nave și ambarcațiuni, două submarine și un pod.

Pe 29 octombrie, Statul Major General a raportat că luna octombrie 2026 a fost cea mai sângeroasă lună în ceea ce privește pierderile rusești în luptă, de la lansarea invaziei la scară largă de către Moscova.

Statul Major General al Ucrainei nu a dezvăluit propriile pierderi suferite în timpul invaziei la scară largă, invocând secretul operațional. Rapoartele unor centre de analiză („think-tank-uri”) occidentale independente converg spre ideea că pierderile rusești le depășesc semnificativ pe cele ucrainene; Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estimează raportul la „aproximativ 2,5:1 sau 2:1”.

Ucraina ar fi pierdut între 500.000 și 600.000 de militari

Un raport al CSIS din ianuarie 2026 a indicat că Ucraina a suferit, probabil, între 500.000 și 600.000 de pierderi (morți și răniți) în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care se estimează că între 100.000 și 140.000 au fost uciși în luptă.

Deși oficialii ucraineni au dezvăluit rareori această cifră, președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru France TV, pe 4 februarie, că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși în luptă de la începutul războiului la scară largă, la care se adaugă un număr semnificativ de militari dați dispăruți.

Intensitatea atacurilor rusești cu drone și a luptelor a făcut extrem de dificilă recuperarea, de către Ucraina, a trupurilor soldaților căzuți, procedură necesară pentru confirmarea identității prin analiza ADN.