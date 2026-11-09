Generalii ruși îl păcălesc pe Putin că e „victorios” în războiul din Ucraina cu clipuri și imagini fake generate cu AI

2 minute de citit Publicat la 18:32 09 Noi 2026 Modificat la 18:32 09 Noi 2026

Comandanții armatei ruse îi transmit, cel mai probabil, lui Vladimir Putin înregistrări video false, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezintă victorii inexistente pe frontul din Ucraina, relatează Financial Times, citând surse apropiate liderului rus. Potrivit interlocutorilor FT, hotărârea lui Putin de a obține o victorie pe câmpul de luptă îi determină pe generali să exagereze amploarea teritoriilor cucerite.

„Când cineva raportează că a cucerit o localitate, se laudă în fața colonelului, colonelul se laudă în fața generalului, generalul îi raportează general-locotenentului, acesta transmite informația Statului Major, iar Statul Major comandantului suprem. Și, până termină toți de raportat, ai noștri s-au retras deja”, a declarat una dintre sursele publicației.

Potrivit acesteia, ulterior sunt emise ordine de atac asupra următoarelor poziții, pe baza unor rapoarte false privind cucerirea celor precedente, deși, în realitate, trupele ruse nici măcar nu se află acolo.

„Din această cauză, ambele părți suferă pierderi uriașe. De aceea Stalin îi executa pe cei care făceau asemenea lucruri”, a adăugat sursa.

Imagini generate cu AI despre „succesele” pe câmpul de luptă

Financial Times precizează că există deja zeci de videoclipuri false, generate cu AI, care pretind să prezinte cucerirea unor localități din Ucraina. Dacă inițial acestea apăreau pe blogurile propagandiștilor ruși pro-război, acum au început să fie incluse în rapoartele oficiale.

La mijlocul lunii octombrie, de exemplu, ministerul rus al apărării a publicat o înregistrare în care un soldat flutura drapelul Rusiei de la fereastra unei clădiri avariate din Dobropillia, un oraș important din regiunea Donețk.

Imaginile au fost, fără îndoială, modificate, deoarece „drapelul își schimbă brusc poziția în înregistrare”, lucru care nu poate fi explicat prin comprimarea fișierului sau prin interferențele camerei, a declarat, pentru FT, Ruslan Leviev, directorul Conflict Intelligence Team.

Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) au identificat, între iunie și august, cel puțin 35 de videoclipuri care ar fi putut fi fabricate cu ajutorul AI. Dintre acestea, zece au fost clasificate cu un grad ridicat de certitudine drept falsuri.

În înregistrări apar militari din cel puțin zece regimente și brigăzi.

Numărul real al videoclipurilor falsificate este probabil mai mare, având în vedere limitele programelor disponibile pentru detectarea conținutului generat cu AI, au precizat analiștii ISW.

Un exemplu relevant pentru modul în care Putin ajunge să se bazeze pe rapoarte false este videoclipul generat cu AI care pretindea să prezinte cucerirea orașului Sviatohirsk.

Informația a fost dezmințită atât de comunitatea bloggerilor ruși pro-război, cât și de generalul ucrainean Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 de Armată al Forțelor Armate ale Ucrainei, care s-a deplasat personal în oraș.

Victoriile fictive ale rușilor

Rusia va continua, cel mai probabil, practica raportării unor victorii fictive, consideră Dara Massicot, cercetătoare principală la Carnegie Endowment for International Peace.

„Diferența dintre declarații și realitate se mărește. Kremlinul nu simte nicio presiune internă pentru a da socoteală pentru aceste declarații”, a explicat ea.

Financial Times amintește că, în septembrie, Putin a susținut la televiziunea națională că armata sa cucerise, de la începutul anului, 6.500 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean.

În realitate, potrivit estimărilor analiștilor OSINT, suprafața teritoriului controlat de Rusia a crescut, în cel mai bun caz, cu numai 1.500 de kilometri pătrați.

Dacă sunt luate în calcul și teritoriile recucerite de armata ucraineană, câștigul teritorial net al armatei ruse în perioada ianuarie-octombrie a fost de numai 119 kilometri pătrați, potrivit datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).