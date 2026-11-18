„OZN-ul Meduză” pune America pe jar: O „navă” cu tentacule a fost filmată lângă o bază militară. Ce spune un fost director din Pentagon

4 minute de citit Publicat la 11:23 18 Noi 2026 Modificat la 11:23 18 Noi 2026

OZN-ul meduză surprins în Anchorage, Alaska, în iunie 2026. Sursa foto: Sara Jane Osborn via Facebook

Un obiect zburător neidentificat (n.r. OZN), cu o formă neobișnuită, asemănătoare unei meduze cu tentacule, a stârnit un val de reacții în Statele Unite, după ce imaginile în care apare plutind pe cer, în apropierea unei importante baze militare americane, au început să circule intens pe internet. Deși filmarea a fost realizată în luna iunie, în Anchorage, Alaska, aceasta a devenit virală abia acum, în noiembrie, reaprinzând discuțiile online despre OZN-uri și fenomenele aeriene inexplicabile.

Obiectul are o formă întunecată, rotunjită, din care par să atârne mai multe prelungiri subțiri, asemănătoare unor tentacule. În înregistrare, acesta pare să plutească și să se miște neobișnuit pe cer, înainte de a dispărea brusc.

Filmarea a fost realizată pe 15 iunie 2026 de Sara Jane Osborn, o femeie din Anchorage care fotografia un curcubeu în momentul în care a observat apariția ciudată. Potrivit relatării sale, obiectul a rămas vizibil aproximativ trei minute. Femeia a spus că mișcările acestuia nu semănau cu cele ale unui zmeu și că, împreună cu soțul ei, a căutat ulterior în zonă, timp de aproximativ jumătate de oră, fără să găsească vreun obiect sau vreo persoană care să-l fi manevrat.

Un detaliu care a amplificat misterul este locul în care a fost observat obiectul: în direcția bazei militare Joint Base Elmendorf-Richardson, una dintre cele mai importante instalații militare americane din Alaska, unde sunt staționate și avioane de luptă F-22.

Reprezentanții bazei au confirmat că sunt la curent cu imaginile apărute pe rețelele sociale, însă nu au oferit explicații suplimentare.

„Suntem la curent cu un videoclip care circulă pe rețelele sociale, referitor la o observație aeriană raportată în apropierea bazei Joint Base Elmendorf-Richardson, din 15 iunie 2026, dar nu avem informații suplimentare de furnizat în acest moment”, au transmis oficialii militari.

De ce a devenit virală filmarea abia acum

Deși incidentul s-a petrecut în urmă cu aproximativ cinci luni, imaginile au revenit în atenția publicului la începutul lunii noiembrie, după ce au fost redistribuite de conturi dedicate fenomenelor OZN și preluate ulterior de publicații internaționale, inclusiv Daily Mail și Fox News.

Forma neobișnuită a obiectului a determinat internauții să îl compare cu o altă apariție celebră, înregistrată în 2017 deasupra unei baze militare americane din Irak. Cele două obiecte au primit aceeași poreclă: „Jellyfish UFO”, adică OZN-ul meduză.

Ce explicație a oferit fostul specialist al Pentagonului

Misterul a ajuns și în atenția foștilor specialiști care au investigat fenomenele aeriene neidentificate pentru Pentagon.

Într-un interviu acordat Fox News, Sean Kirkpatrick, fostul director al All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), biroul Pentagonului responsabil cu investigarea fenomenelor aeriene neidentificate, a avertizat că o filmare de pe rețelele sociale nu oferă suficiente informații pentru identificarea obiectului.

„Mișcarea seamănă cu cea a unui zmeu cu panglici, în special prin felul în care se unduiesc acestea”, a explicat Kirkpatrick.

Fostul oficial a subliniat că imaginile nu permit stabilirea dimensiunii, altitudinii sau distanței la care se afla obiectul. El a atras atenția și asupra faptului că înregistrările distribuite online pot fi comprimate sau chiar fabricate.

Kirkpatrick a spus că ipoteza unui zmeu cu prelungiri ar trebui luată în calcul, dar că ar fi necesare verificări suplimentare, inclusiv informații despre condițiile meteorologice și eventuale înregistrări realizate din alte unghiuri.

O altă explicație a fost avansată de Sarah Gamm, fostă analistă în cadrul Pentagonului, care a lucrat la UAP Task Force. Într-o intervenție la NewsNation, aceasta a apreciat că obiectul ar putea fi un balon de mare altitudine.

La rândul său, specialistul în investigații OZN Ben Hansen a considerat că filmarea pare autentică, dar a indicat drept posibile explicații un zmeu sau un balon.

Incidentul din Irak, asemănător cu apariția din Alaska

Comparația cu imaginile din Irak nu este întâmplătoare. În octombrie 2017, un sistem de supraveghere cu senzori în infraroșu, instalat pe un aerostat militar deasupra bazei aeriene Al Taqaddum din Irak, a surprins un obiect cu o formă neobișnuită, care părea să aibă un corp rotunjit și mai multe prelungiri asemănătoare unor tentacule.

Înregistrarea, care durează aproximativ 17 minute și jumătate, a fost făcută publică în ianuarie 2024 de cineastul specializat în OZN-uri Jeremy Corbell și jurnalistul George Knapp.

Imaginile au alimentat numeroase speculații, inclusiv teoria potrivit căreia obiectul ar fi intrat într-un lac și ar fi reapărut ulterior. Această presupusă secvență nu a fost, însă, făcută publică.

În septembrie 2025, AARO a publicat concluziile oficiale ale investigației. Specialiștii Pentagonului au stabilit, cu un grad ridicat de încredere, că obiectul era cel mai probabil un grup de baloane umflate complet sau parțial, care pluteau în bătaia vântului.

Potrivit raportului, obiectul se afla la o altitudine estimată între 850 și 2.200 de picioare și se deplasa cu o viteză de aproximativ 4-14 mile pe oră. Analiza imaginilor în infraroșu, a datelor meteorologice și a traiectoriei a susținut ipoteza baloanelor.

Concluzia nu a fost acceptată de Jeremy Corbell și George Knapp, care au contestat explicația oficială.

Este un OZN sau doar un obiect neobișnuit?

În cazul apariției din Alaska, nu există deocamdată o concluzie oficială. Specialiștii atrag atenția că prelungirile care se mișcă în aer ar putea proveni de la un zmeu de tip caracatiță, un balon sau un obiect purtat de curenții de aer.

Problema principală este lipsa informațiilor despre distanța și altitudinea la care se afla obiectul. Fără aceste date, dimensiunea reală și natura sa nu pot fi stabilite doar pe baza filmării.

Așadar, deși imaginile au reaprins dezbaterea despre OZN-uri și au stârnit numeroase teorii pe internet, până în prezent nu există dovezi care să demonstreze că obiectul surprins deasupra Anchorage are o origine extraterestră.

Misterul rămâne, cel puțin deocamdată, fără o explicație definitivă.