4 minute de citit Publicat la 08:00 18 Noi 2026 Modificat la 08:00 18 Noi 2026

Jean-Louis Haller a fost nevoit să construiască aproape totul de la zero. Foto: Profimedia Images

Un fost tinichigiu francez a petrecut șapte ani construind, aproape de la zero, o replică a uneia dintre cele mai cunoscute mașini sport din istorie: Bugatti Type 35. Jean-Louis Haller, ajuns la vârsta pensionării, a lucrat peste 3.000 de ore la automobilul pe care și-l dorea încă din adolescență. Proiectul l-a costat aproximativ 6.000 de euro, iar acum speră să îl finalizeze în următorul an și jumătate, potrivit Alsace.

Jean-Louis Haller, cunoscut de apropiați drept „Loulou”, locuiește în Husseren-Wesserling, în regiunea Alsacia din Franța. Pasiunea pentru automobilele Bugatti a început încă din tinerețe, când obișnuia să își petreacă timpul cu prietenii în hangarele fostei fabrici Schlumpf din Malmerspach.

Acolo a descoperit numeroase automobile vechi și piese mecanice, care i-au stârnit imaginația. Încă de atunci și-a spus că, într-o zi, va construi și el o mașină. Visul a rămas însă în așteptare timp de mai multe decenii.

Visul unei Bugatti, reluat la aproape 70 de ani

Jean-Louis Haller a urmat o școală profesională în domeniul tinichigeriei și apoi a predat această meserie la Mulhouse. Era pasionat de mecanică, iar uneori își construia singur utilajele de care avea nevoie.

În apropierea vârstei de 70 de ani, dorința de a readuce la viață un automobil de epocă a revenit. La început, ideea de a construi un Bugatti părea aproape imposibilă. Nu avea nici măcar o caroserie veche sau o piesă de la care să pornească proiectul.

Un sprijin important a venit din partea soției sale, Léocadie, care știa cât de mult își dorea acesta să construiască o mașină. De Crăciun, i-a oferit o carte tehnică dedicată modelului Bugatti Type 35, intitulată „Bugatti Type 35 Owners’ Workshop Manual”. Volumul conținea fotografii, schițe și planuri tehnice, care aveau să devină principalul ghid al proiectului.

Decizia a fost luată: urma să construiască o replică a modelului Type 35, automobilul pe care Fritz Schlumpf îl conducea la cursele de coastă și în deplasările sale personale.

A construit singur șasiul și a căutat fiecare piesă necesară

Fără posibilitatea de a cumpăra un automobil vechi pe care să îl restaureze, Jean-Louis Haller a fost nevoit să construiască aproape totul de la zero. Una dintre cele mai mari provocări a fost realizarea șasiului, pentru care avea nevoie de un oțel cu proprietăți speciale, capabil să fie modelat în formele necesare.

Proiectul a început să prindă contur cu ajutorul oamenilor pe care i-a cunoscut de-a lungul timpului. Membru al Asociației Internaționale a Prietenilor Muzeului Automobilului din Mulhouse, Haller a reușit să ia legătura cu specialiști, colecționari, meșteșugari și foști elevi care l-au ajutat cu sfaturi și soluții tehnice.

„Am relații”, spune el cu umor, referindu-se la oamenii care i-au fost alături în acest demers.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, prietenii și apropiații au contribuit la proiect printr-o colectă. Pentru aceasta, Haller a pregătit o pușculiță în forma celebrei grile de radiator în formă de potcoavă, emblematică pentru automobilele Bugatti.

Peste 3.000 de ore de muncă și numeroase provocări tehnice

În atelierul său, fostul tinichigiu a lucrat ani la rând la fiecare componentă a automobilului. Unele piese s-au dovedit deosebit de greu de realizat sau de găsit, printre acestea numărându-se butucii roților, jantele și amortizoarele cu frecare.

O altă provocare a fost partea din spate a mașinii, unde se află rezervorul, prevăzut cu o terminație specifică, numită „coadă Bordino”.

Haller a încercat să păstreze cât mai multe dintre detaliile modelului original, dar și-a permis câteva modificări personale. Un exemplu este capacul radiatorului, care la automobilul original indica temperatura motorului. În replica sa, acesta a fost înlocuit cu o nivelă cu bulă de aer, astfel încât aspectul să păstreze cât mai bine iluzia unui element de epocă.

Pentru motor, Jean-Louis Haller a găsit o soluție diferită de cea folosită la modelul original. A ales un motor Volvo, care poate fi montat în partea frontală îngustă și alungită a automobilului. În prezent, una dintre preocupările sale este să găsească nuanța exactă de „albastru de Franța” folosită de Fritz Schlumpf.

Replica Bugatti Type 35 nu va putea fi omologată

După șapte ani de muncă, proiectul se apropie de final. Haller estimează că va mai avea nevoie de aproximativ un an și jumătate pentru a-și vedea automobilul complet.

Până acum, a investit peste 3.000 de ore de muncă și aproximativ 6.000 de euro. Faptul că mașina nu va putea fi omologată pentru circulația pe drumurile publice nu îi diminuează însă satisfacția.

„Am consacrat peste 3.000 de ore acestui proiect. M-a costat 6.000 de euro. Cred că am metalul în sânge!”, spune Jean-Louis Haller.

Pentru el, bucuria nu stă în participarea la competiții sau în parcurgerea unor distanțe lungi, ci în lucrurile simple: să scoată automobilul duminica din atelier, să îl curețe, să îi audă motorul pornind și să îl vadă strălucind în soare.

Nici diferența de sunet față de un Bugatti original nu pare să îl îngrijoreze. Întrebat cum va rezolva problema motorului Volvo, acesta a glumit că va găsi o soluție cu sistemul de evacuare.

Dincolo de automobilul pe care îl construiește, Haller spune că vrea să le transmită tinerilor un mesaj despre răbdare, pasiune și importanța meseriilor practice. Povestea proiectului său arată cât de mult pot conta îndemânarea, perseverența și dorința de a învăța, chiar și atunci când un vis pare, la început, imposibil de realizat.