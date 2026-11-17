Castelul de 1 euro din Germania. De ce se vinde Schnaditz, vechi de 800 de ani, cu bani de o pâine

1 minut de citit Publicat la 14:33 17 Noi 2026 Modificat la 14:36 17 Noi 2026

Castelul istoric Schnaditz, din Bad Duben, landul german Saxonia FOTO: Primăria Bad Duben

Castelul istoric Schnaditz, din Bad Düben, landul german Saxonia, este scos la vânzare cu doar un euro, însă costurile de renovare sunt considerabile, având în vedere că starea lui nu este una tocmai bună.

Schnaditz are aproximativ 800 de ani și este monument istoric. Clădirea are o suprafață de aproximativ 1.012 metri pătrați și include, printre altele, un turn al castelului, un turn cu scară în spirală, o sală a cavalerilor, precum și un șanț cu apă, potrivit Kurier.

Castelul este scos la vânzare pentru prețul simbolic de un euro. Într-o declarație acordată postului MDR, primarul Mathias Mieth recunoaște că, din punct de vedere estetic, proprietatea nu lasă o impresie prea bună. El subliniază însă că structura de rezistență a clădirii este în stare bună, iar acoperișul este solid.

Castelul Schnaditz are și o legătură cu literatura, povestește Mieth în interviul acordat MDR. Fostul proprietar, Gunter von Zaschnitz, a fost implicat într-un conflict istoric cu negustorul Hans Kohlhase. În anul 1532, oamenii administratorului moșiei i-au confiscat acestuia doi cai. Conflictul avea să-i servească ulterior scriitorului Heinrich von Kleist drept sursă de inspirație pentru nuvela sa „Michael Kohlhaas”.

Costurile de renovare se ridică la zeci de milioane de euro

De-a lungul timpului, au existat numeroase idei privind valorificarea acestui castel înconjurat de apă, cu aspect de poveste. Până acum însă, posibilele proiecte au eșuat fie din cauza costurilor ridicate de renovare, fie din cauza altor obstacole, precum cerințele impuse de regimul de protecție a monumentelor istorice.

În prezent, orașul Bad Düben caută un investitor care să salveze această clădire istorică. Prețul foarte mic de achiziție are rolul de a atrage potențialii cumpărători.

Potrivit Agenției pentru Promovarea Economică a landului Saxonia, prețul clădirii este negociabil. În ceea ce privește terenul aferent, valoarea de referință este de 39 de euro pe metru pătrat. Însă aici intervine marea problemă: potrivit estimărilor prezentate de MDR, costurile de renovare se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro.

Potrivit informațiilor publicate de Leipziger Volkszeitung, o primă încercare de salvare a castelului a avut loc încă din 2014, însă aceasta a eșuat. Un grup de investitori americani a cumpărat proprietatea și intenționa să o transforme într-un complex hotelier și de alimentație publică, cu restaurant și apartamente.

Întrucât investițiile convenite nu au fost realizate, iar documentele justificative necesare nu au fost prezentate, contractul de vânzare-cumpărare a fost reziliat.