Italia ar putea scăpa de procedura de deficit excesiv a UE în 2027. Condiția impusă de Bruxelles

1 minut de citit Publicat la 00:12 18 Noi 2026 Modificat la 00:12 18 Noi 2026

Ieșirea Italiei din această procedură este de mult timp un obiectiv al ministrului Economiei de la Roma, Giancarlo Giorgetti. Sursa foto: Hepta

Italia ar putea ieși în primăvara anului viitor din procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene, dacă deficitul bugetar din 2026 se va menține sub pragul de 3% din PIB. Anunțul a fost făcut marți de comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, potrivit Reuters.

Ieșirea Italiei din această procedură este de mult timp un obiectiv al ministrului Economiei de la Roma, Giancarlo Giorgetti, și ar reprezenta o confirmare a eforturilor Romei de consolidare fiscală înaintea alegerilor generale programate în 2027.

Cu toate acestea, Comisia Europeană estimează că Italia este pe cale să depășească Grecia în acest an și să devină țara cu cel mai mare raport între datoria publică și PIB din zona euro, formată din 21 de state.

Deficitul Italiei va ajunge la 2,9% din PIB

Bruxelles-ul estimează că deficitul Italiei va ajunge la 2,9% din PIB în acest an, încadrându-se pentru prima dată din 2019 în limita de 3% din PIB impusă de UE. Ulterior, acesta ar urma să crească la 3,5% în 2027, înainte de a scădea ușor, până la 3,2%, în 2028.

Creșterea deficitului în următorii doi ani, comparativ cu 2026, este în linii mari în concordanță cu obiectivele bugetare prezentate de guvernul italian în octombrie și reflectă recurgerea Romei la „clauza derogatorie națională” a UE, o derogare de la regulile bugetare europene care permite majorarea cheltuielilor pentru apărare și energie.

„Dacă datele pentru 2026 vor confirma un deficit bugetar sub 3% din PIB, vom evalua deficitele bugetare pentru 2027 și 2028 pentru a stabili dacă depășirea pragului de 3% este explicată în totalitate de utilizarea acestei flexibilități fiscale”, le-a declarat Dombrovskis jurnaliștilor la Bruxelles.

„Dacă așa stau lucrurile, am putea abroga procedura de deficit excesiv în primăvara anului viitor”, a adăugat el.

Italia a insistat ca Comisia Europeană să evalueze perspectivele sale fiscale independent de impactul clauzei derogatorii asupra evoluției deficitului, o premisă care, până de curând, nu beneficia de un sprijin clar.

Dombrovskis a îndemnat statele membre să adopte politici fiscale prudente și să respecte regulile europene.

Comisarul european a precizat că România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai mari deficite bugetare estimate pentru 2027, alături de Polonia, Belgia, Franța, Ungaria și Slovacia. Potrivit prognozei Comisiei Europene, deficitul bugetar al României este estimat la 5,8% din PIB în 2027.