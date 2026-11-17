2 minute de citit Publicat la 15:27 17 Noi 2026 Modificat la 15:30 17 Noi 2026

Vera Dijkmans, de 29 de ani, din Țările de Jos, a fost arestată în SUA FOTO: Profimedia Images - Instagram/ Vera Dijkmans

O creatoare de conținut de pe OnlyFans, care se află în prezent în detenție în SUA și așteaptă să fie deportată, are un istoric îndelungat de tentative de a intra ilegal în Statele Unite. Mai mult, aceasta a fost expulzată pentru prima dată în urmă cu șapte ani, a declarat marți Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) pentru publicația The New York Post.

Vera Dijkmans, de 29 de ani, a fost încătușată și transportată cu o dubă cu geamuri fumurii la centrul de detenție Delaney Hall, după ce a aterizat pe aeroportul din Newark cu un zbor din Miami, pe 11 noiembrie, potrivit familiei sale.

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Influencerița, care a ajuns în atenția presei anul trecut după ce s-a autoproclamat „cea mai căutată iubită din lume”, urma să creeze conținut alături de luptători MMA la evenimentul UFC 334, organizat la Madison Square Garden, deși intrase în țară cu o viză turistică de tip B2, au declarat rudele ei.

Familia lui Dijkmans a spus că nu înțelege de ce aceasta a fost arestată și ținută în condiții „extrem de insalubre” în controversatul centru de detenție din New Jersey. Departamentul pentru Securitate Internă a dezvăluit însă că nu este prima dată când aceasta are probleme cu autoritățile de imigrare.

„În martie 2019, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA (CBP) a arestat-o pe Dijkmans, iar aceasta a fost îndepărtată de pe teritoriul țării după ce a încercat să intre ilegal în Statele Unite prin Aeroportul Intercontinental George Bush”, a declarat un purtător de cuvânt al DHS.

Cu toate acestea, în august 2024, Dijkmans a primit „permisiunea legală de a intra în țară, cu drept de ședere pentru o perioadă limitată”, a precizat departamentul.

„A ales să rămână în țară peste perioada permisă, sfidând legile națiunii noastre”, a declarat reprezentantul instituției.

„Pentru a fi foarte clar, o cerere aflată în curs de soluționare nu conferă statut legal în Statele Unite”.

Modelul a fost din nou supus procedurilor de expulzare la 11 august anul trecut, iar în luna mai a acestui an, „un judecător specializat în imigrare a emis un ordin definitiv de îndepărtare de pe teritoriul SUA, după ce aceasta nu s-a prezentat la audierea privind situația sa imigrațională”, înainte de recenta arestare.

„I-au fost respectate drepturile procedurale și va rămâne în custodia Serviciului pentru Imigrare și Control Vamal (ICE) până la îndepărtarea sa de pe teritoriul Statelor Unite”, a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului.