1 minut de citit Publicat la 15:09 17 Noi 2026 Modificat la 15:09 17 Noi 2026

USR a sărbătorit cu o petrecere zece ani de la înființarea partidului. Foto: colaj capturi Facebook.com/Mihai Ionescu/Antena 3 CNN

Ilie Bolojan s-a numărat printre invitații la petrecerea aniversară a USR. Fostul premier a ţinut şi un discurs la evenimentul la care USR a sărbătorit 10 ani de existenţă. Președintele PNL a spus că deși între cele două partide există diferențe, acestea trebuie să colaboreze și să construiască „o opoziție puternică împotriva PSD și AUR”.

USR a sărbătorit cu o petrecere zece ani de la înființarea partidului.

În imaginile postate pe rețelele sociale, a fost surprins și Ilie Bolojan. Acesta a stat alături de restul membrilor USR în timp ce Dominic Fritz se afla pe scenă și a dat tonul pentru cântecul „La mulți ani”.

Potrivit știripesurse.ro, după acest moment, Dominic Fritz l-a invitat pe scenă pe Ilie Bolojan, care a susținut un discurs, în care a vorbit despre necesitatea colaborării dintre cele două partide.

„Sunt lucruri care ne diferențiază, avem experiențe diferite, dar ne unește necesitatea de a construi o opoziție puternică în fața axei de sistem PSD-AUR”, a spus Bolojan.

Nu este prima dată când președintele PNL vorbește public despre o posibilă alianță electorală PNL-USR.

„Cu siguranţă, o astfel de idee merită analizată cât se poate de serios şi, din punctul meu de vedere, este fezabilă dacă toate datele arată că aceasta este o opţiune serioasă. Nu mai putem merge pe fragmentări, nu mai putem merge pe pulverizări, avem nişte realităţi politice pe care nu le putem nega, avem un vot antisistem puternic şi, fără o alternativă serioasă la ceea ce se întâmplă, n-am făcut nimic”, a afirmat Bolojan, la Digi 24, întrebat în legătură cu o posibilă alianţă PNL-USR, în perspectiva alegerilor din 2028.

El a spus că între cele două partide există un mecanism de colaborare parlamentară astfel încât forţa de negociere este mult mai mare pentru ca anumite proiecte să treacă.

La petrecerea USR ar fi fost și Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei. PNL și Forța Dreptei vor fuziona până la începutul lunii decembrie, a anunțat anterior Ilie Bolojan.

„Vedem că există o axă PSD-AUR care, chiar în aceste zile, în Parlament, continuă să captureze instituțiile statului, iar ceea ce urmărim este să oferim o alternativă serioasă”, a spus Ilie Bolojan.

Bolojan a evitat însă să precizeze dacă PNL va candida alături de USR, pe liste comune, la viitoarele alegeri.