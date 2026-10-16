Ilie Bolojan vrea o alianță PNL-USR pentru alegerile din 2028: „Nu mai putem merge pe fragmentări, pulverizări”

Dominic Fritz (stânga) și Ilie Bolojan (dreapta). Foto: Profimedia Images

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat, vineri, că o alianţă între PNL şi USR în perspectiva alegerilor din 2028 este fezabilă și că această idee trebuie analizată serios pentru că nu se mai poate merge pe „fragmentări”, „pulverizări”.

„Cu siguranţă, o astfel de idee merită analizată cât se poate de serios şi, din punctul meu de vedere, este fezabilă dacă toate datele arată că aceasta este o opţiune serioasă. Nu mai putem merge pe fragmentări, nu mai putem merge pe pulverizări, avem nişte realităţi politice pe care nu le putem nega, avem un vot antisistem puternic şi, fără o alternativă serioasă la ceea ce se întâmplă, n-am făcut nimic”, a afirmat Bolojan, la Digi 24, întrebat în legătură cu o posibilă alianţă PNL-USR, în perspectiva alegerilor din 2028.

El a spus că între cele două partide există un mecanism de colaborare parlamentară astfel încât forţa de negociere este mult mai mare pentru ca anumite proiecte să treacă, iar acest lucru va continua şi se va consolida.

Totodată, liderul PNL a fost întrebat şi despre poziţiile diferite afirmate de cele două partide cu privire la votul de învestire a Guvernului Niculescu.

„Ştim fiecare care sunt poziţionările. Ştim responsabilitatea pe care o are PNL prin persoana premierului, suplimentară pentru România, legat de situaţia în care suntem şi înţelegem raţiunile pentru care fiecare face aceste decizii. Ceea ce este important pentru, v-am spus, pentru românii care vor o ţară modernă, vor o ţară prosperă, pentru românii care înţeleg că aceste lucruri nu pot să vină decât prin muncă, prin mai multă disciplină, prin seriozitate, prin competitivitate, prin performanţă, prin meritocraţie, prin eliminarea risipei, trebuie să le oferim o alternativă. Şi în perioada următoare, PNL, alături de USR, alături de alte partide, consider că trebuie să lucreze serios la crearea unui astfel de pol de modernizare, în aşa fel încât să oferim o alternativă serioasă”, a răspuns Ilie Bolojan.