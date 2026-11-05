Regatul Unit poate reveni în UE fără a adopta moneda euro, cu o singură condiție, afirmă fostul negociator european Michel Barnier

2 minute de citit Publicat la 20:29 05 Noi 2026 Modificat la 20:36 05 Noi 2026

Premierul Andy Burnham (foto, stânga) spune că poporul britanic va avea ultimul cuvânt în privința unei reveniri în UE. Fostul negociator șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier (foto, dreapta), avertizează Londra că va trebui să accepte toate rigorile pieței comune. Foto: Getty Images

Regatul Unit ar putea reveni în Uniunea Europeană fără a adopta moneda euro. Regatul Unit va trebui, însă, să accepte toate aspectele liberei circulații, a declarat Michel Barnier, fostul negociator-șef al blocului comunitar pentru Brexit, într-un interviu pentru Sky News, citat de The Independent.

Potrivit lui Barnier "este perfect posibil să se înceapă o astfel de negociere privind aderarea Londrei, fără nicio obligație de a participa la moneda unică".

Ce nu poate fi negociat este aderarea la piața unică, a adăugat el. Acest lucru ar presupune acceptarea de către britanici a liberei circulații a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalului.

"În ceea ce privește libera circulație, nu pot decât să repet că cele patru libertăți sunt interconectate și nu sunt negociabile. Nu este posibilă nicio negociere cu privire la o selecție arbitrară a condițiilor sau la o piață unică 'à la carte'. Regatul Unit cunoaște foarte bine condițiile pentru a face parte din piața unică și din uniunea vamală, precum și pentru a reveni în acestea", a detaliat Barnier.

Premierul Burnham spune că electoratul britanic va decide dacă țara rămâne sau nu în afara UE

Comentariile sale vin după ce premierul britanic Andy Burnham a negat că ar fi propus restabilirea liberei circulații între Regatul Unit și UE și a spus că cetățenii britanici sunt cei care "dețin controlul" în stabilirea oricărei relații viitoare.

Prim-ministrul a mai afirmat că este necesară o "discuție onestă" despre modul în care Brexitul a dus la înlocuirea migrației temporare dinspre Europa cu stabilirea pe termen lung în țară a unui număr mai mare de persoane.

Burnham nu a exclus posibilitatea de a include revenirea țării în UE printre punctele programului electoral al Partidului Laburist la următoarele alegeri generale.

Fostul lider laburist Neil Kinnock a declarat, la rândul său, că premierul ar fi persoana potrivită pentru a readuce Regatul Unit în UE.

Sprijinul britanicilor pentru revenirea în UE a ajuns la 61%

Sprijinul britanic pentru revenirea în UE se află la cel mai înalt nivel de la votul pentru Brexit, atingând 61%, potrivit expertului în sondaje Sir John Curtice, citat de The Independent.

Nick Bloom, profesor la Universitatea Stanford, a estimat, la rândul său, că economia Regatului a pierdut până la 8% din PIB din cauza reducerii schimburilor comerciale, a birocrației sporite și a întârzierilor în finalizarea acordului privind Brexitul.

În weekend, premierul britanic a declarat că, în timpul alegerilor parțiale din Makerfield - scrutin în urma căruia a revenit în Parlament - ​​a remarcat că opinia publică din acea circumscripție - unde majoritatea votanților au optat pentru ieșirea din UE acum 10 ani - s-a schimbat în perioada scursă de la Brexit.

"Cred că opinia publică s-a schimbat la nivel național. Dar vreau să fiu foarte clar în această privință: nu voi lua decizii înaintea opiniei publice. Publicul trebuie să aibă ultimul cuvânt în tot ceea ce privește Brexitul", a conchis el.