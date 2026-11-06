Campania Pawsitive Health România a ajuns la Liceul Ioan Cotovu din Hârșova. Copiii au învățat să fie stăpâni responsabili

Copiii au aflat că responsabilitatea unui stăpân nu se rezumă la hrană și joacă. Foto: Antena 3 CNN

Copiii din Hârșova au luat lecții despre cum să aibă grijă de câini și de pisici, dar și despre bolile care se pot transmite de la animale la oameni. Medicii veterinari au mers la Liceul „Ioan Cotovu”, unde le-au explicat elevilor de ce sunt importante vaccinarea, deparazitarea și controalele medicale. Lecția face parte din campania Pawsitive Health Romania, care îi învață pe cei mici să fie stăpâni responsabili și să prevină în special riscul de rabie.

Ce au voie să mănânce câinii, de ce au nevoie de vaccinuri și cât de des trebuie duși la medicul veterinar. Acestea sunt câteva dintre lucrurile pe care le-au aflat elevii Liceului „Ioan Cotovu” din Hârșova, în cadrul unei lecții interactive despre îngrijirea animalelor de companie. Copiii au vorbit și despre propriile animale și au aflat că responsabilitatea unui stăpân nu se rezumă la hrană și joacă.

Campania Pawsitive Health Romania pune accent și pe prevenirea bolilor transmisibile de la animale la oameni. Printre cele mai importante se numără rabia, o boală gravă, care poate avea consecințe fatale dacă nu sunt luate la timp măsurile necesare.

„Cu cât sunt mai mici copiii și sunt informați din punctul ăsta de vedere, cu atât putem să reducem, de fapt, și numărul cazurilor, mai ales că încă avem, din păcate, animale care se găsesc pe stradă și, mai ales, că acelea nu beneficiază de îngrijiri medicale. Există și posibilitatea să transmită tot felul de boli, inclusiv boli parazitare, despre care am discutat”, a explicat Andrada Silvia Cârstolovean, medic veterinar.

Inițiativa a fost primită cu brațele deschise și de conducerea liceului, care consideră că astfel de lecții trebuie să completeze educația din școală.

„Ei trebuie să înțeleagă că, pe lângă drăgălășenia pe care ți-o generează un animăluț, sunt și foarte multe responsabilități legate de sănătatea animalului, dar și de sănătatea proprietarului”, explică Elena Manea, director al Liceului „Ioan Cotovu” din Hârșova.

Regulile sunt cu atât mai importante în cazul animalelor luate direct de pe stradă. Înainte de a fi aduse în locuință, acestea trebuie consultate de un medic veterinar, deparazitate și vaccinate.

Campania Pawsitive Health Romania include și testări gratuite în comunitățile rurale, precum și vaccinarea animalelor împotriva rabiei. Până acum, 39 de școli au fost vizitate, iar peste 3.000 de elevi au participat la lecțiile interactive. Mai mult de 1.700 de animale au fost vaccinate astfel împotriva rabiei.