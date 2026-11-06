Lavinia Șandru, apel pentru bătrânii pe care nu-i caută nimeni: „Pentru voi sunt câteva minute. Pentru el, poate fi bucuria unei zile”

1 minut de citit Publicat la 12:45 06 Noi 2026 Modificat la 12:45 06 Noi 2026

Foto: PUCL

Un telefon care nu mai sună. O ușă care nu se mai deschide. Zile întregi fără cineva cu care să schimbi o vorbă. Este singurătatea asupra căreia Lavinia Șandru, președinta Partidului Umanist Conservator Liberal Mureș, atrage atenția prin campania „Nu lăsa singurătatea să intre în casa ta!”, desfășurată la Târgu Mureș.

Mesajul său este un îndemn la implicare: să sunăm un vârstnic, să-i trecem pragul, să-i ducem o masă caldă și, mai ales, să revenim.

„Când ați sunat ultima oară un bătrân doar ca să-l întrebați: «Ce mai faci? Vrei să vorbim?»”, întreabă Lavinia Șandru.

Apelul aduce în atenție oameni care au multe de povestit, dar tot mai puține ocazii să fie ascultați. Pentru ei, o conversație sau o vizită poate deveni cel mai așteptat moment al zilei.

„Sunt oameni care stau zile întregi fără să le treacă nimeni pragul. Au atâtea de spus… dar pe nimeni care să-i asculte”, spune președinta PUCL Mureș.

Prin campania de la Târgu Mureș, Lavinia Șandru le transmite vârstnicilor că au cui să se adreseze atunci când singurătatea devine apăsătoare.

„Când au ceva pe suflet și simt că nu îi ascultă nimeni, vreau să știe că eu sunt aici. Îmi pasă de ei”, afirmă aceasta.

Îndemnul se adresează însă oamenilor din orice oraș sau sat: fiecare poate face loc în viața sa unui bătrân singur. Sprijinul poate începe cu o masă caldă, dar și cu disponibilitatea de a sta alături de cineva și de a-l asculta.

„Dacă aveți puțin mai mult, duceți-i o masă caldă. Așezați-vă lângă el! Ascultați-l! Iar dacă nu puteți ajunge, sunați-l! Și mâine. Și săptămâna viitoare”, îndeamnă Lavinia Șandru.

Continuitatea este ideea centrală a apelului: un telefon repetat, o vizită promisă și respectată îi pot oferi unui om un motiv de bucurie și ceva de așteptat.

„Pentru voi sunt câteva minute. Pentru el, poate fi bucuria unei zile întregi. Fiți omul despre care cineva spune, cu ochii luminoși: «Astăzi vine la mine!»”