Două petroliere care se duceau în SUA cu motorină din Rusia s-au întors din drum. Nicio companie nu cumpără motorină rusească

2 minute de citit Publicat la 11:11 05 Noi 2026 Modificat la 11:11 05 Noi 2026

Foto: Profimedia Images

Două petroliere care transportau motorină rusească spre Statele Unite, în baza acordului încheiat între Donald Trump și Vladimir Putin, și-au schimbat traseul și nu se mai îndreaptă către porturile americane, relatează Financial Times.

Mai exact, petrolierul Leruo, care aparține unei companii din Hong Kong și navighează sub pavilionul statului Sierra Leone, se îndreaptă acum către Brazilia. În același timp, petrolierul rusesc Talisman a părăsit Oceanul Atlantic și a intrat în Marea Mediterană, aflându-se în prezent în largul coastelor Algeriei.

Nava are statutul „în așteptarea instrucțiunilor”, ceea ce, potrivit publicației, înseamnă că încă nu există un cumpărător confirmat pentru încărcătură sau un port de destinație stabilit. Ambele petroliere sunt vizate de sancțiuni occidentale.

Un statut similar are și petrolierul Agioi Fanendes, aparținând companiei grecești Eastern Mediterranean Maritime. Acesta își continuă deocamdată călătoria către Statele Unite, însă proprietarul navei a precizat că portul de descărcare nu a fost încă stabilit. Potrivit companiei de analiză Kpler, și acest petrolier ar putea renunța la traseul inițial către New York.

Un alt petrolier vizat de sancțiuni, Beast, aparținând unor companii din Seychelles, a încărcat combustibil în portul Primorsk pe 27 octombrie și, pentru moment, își menține direcția către coasta atlantică a Statelor Unite.

Companiile americane se tem de repercusiuni

Analistul Kpler Matt Smith a explicat că firmele americane „ezită” să cumpere motorină rusească din cauza riscurilor juridice și a sancțiunilor.

Anterior, reprezentanți ai industriei energetice și analiști au făcut declarații similare pentru publicația The Washington Sun.

La rândul său, guvernatoarea statului New Jersey, Mikie Sherrill, a avertizat companiile că acordul dintre Trump și Putin încalcă o lege din 2022, care a interzis importurile de resurse energetice din Rusia după invadarea Ucrainei.

În New Jersey se află cel mai mare centru de recepție și distribuție a produselor petroliere de pe coasta de est a Statelor Unite.

Sherrill a avertizat, de asemenea, Autoritatea Portuară din New York și New Jersey, precum și operatorii terminalelor petroliere, să nu accepte transporturi de motorină rusească.

Financial Times remarcă faptul că petrolierele și-au schimbat traseul într-un moment în care situația aprovizionării cu motorină din Statele Unite s-a deteriorat și mai mult. Datele recente indică faptul că stocurile americane de motorină au scăzut sub 100 de milioane de barili pentru prima dată în mai bine de două decenii.

Acordul Trump-Putin

Trump a anunțat acordul cu Putin privind motorina pe 9 octombrie, după care Departamentul Trezoreriei SUA a suspendat până în aprilie 2027 măsurile restrictive împotriva combustibilului rusesc.

Se știe că trei dintre petrolierele trimise către Statele Unite transportă în total 140.000 de tone de motorină.

În Congresul american, parlamentarii au promis că vor investiga acordul controversat și au trimis scrisori băncilor și porturilor, solicitându-le să păstreze toate documentele privind tranzacțiile asociate acestuia.

Jamie Raskin, membru al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților, a avertizat separat companiile americane că achiziționarea de motorină rusească le-ar putea expune la amenzi de până la un milion de dolari și pedepse cu închisoarea de până la 20 de ani.