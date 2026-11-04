"Fabrica de lingouri" a "Regelui" Cioabă, închisă de comisarii de Mediu. 5 tone de plumb, descoperite în casa sa

1 minut de citit Publicat la 16:59 04 Noi 2026 Modificat la 16:59 04 Noi 2026

Dorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor. Sursa foto: Agerpres

Garda Națională de Mediu a descoperit miercuri, la reşedinţa lui Dorin Cioabă, cinci tone de plumb și 200 de kilograme de aluminiu, depozitate ilegal şi a închis "fabrica de lingouri" a celui autointitulat "regele romilor". În urma intervenției, care a avut loc în cadrul operațiunii "Jupiter 6", autorităţile au dat amenzi de peste 250.000 de lei. Verificările s-au încheiat cu confiscarea cantităților importante de metale și suspendarea activitățile neautorizate. Reprezentanţii de la Mediu au publicat imagini din timpul controalelor.

Inspectorii de Mediu au găsit aproximativ cinci tone de plumb, depozitate fără documente de provenienţă, alături de alte 200 de kilograme de aluminiu. Metalul toxic era prelucrat direct la faţa locului printr-o instalaţie improvizată.

Potrivit comisarilor, cele cinci tone de deşeuri erau topite şi transformate în lingouri sau în componente utilizate la fabricarea uşilor izolatoare pentru cabinetele de radiologie.

În urma verificărilor, comisarii au suspendat două activităţi şi au aplicat amenzi în valoare de 255.000 lei.

Autointitulat "regele romilor", Dorin Cioabă a suferit un atac de panică în timpul controalelor şi ar fi primit îngrijiri medicale la faţa locului de la un echipaj SMURD.

Nu este prima descindere de acest fel pe proprietatea lui Dorin Cioabă. În primăvara lui 2024, comisarii de Mediu au intervenit în aceeaşi curte, unde au descoperit o instalaţie improvizată, alimentată cu lemne şi gaz metan. Atunci au fost aplicate sancţiuni şi a fost formulată o sesizare penală pentru prelucrarea ilegală a plumbului.

Dorin Cioabă are o diplomă de licență în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, obținută în 2010, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, potrivit unei postări făcute pe Facebook. Doi ani mai târziu, el a primit o diplomă de licență în Drept la aceeași universitate din Sibiu. În anul 2013, acesta a finalizat și studiile de master, tot la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.