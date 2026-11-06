Liderul unui cult din Kenya a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 190 de copii

1 minut de citit Publicat la 14:39 06 Noi 2026 Modificat la 14:39 06 Noi 2026

Un lider de cult kenyan a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 190 de copii și un adult, într-o campanie de abuzuri și post forțat. Paul Mackenzie, fondatorul Bisericii Internaționale „Vești Bune”, a fost condamnat vineri, alături de zeci de alte persoane, la Înalta Curte din Mombasa, scrie CNN. Atenție, urmeză informații care vă pot afecta emoțional

Condamnarea lui Mackenzie a constat în 100 de ani de închisoare pentru uciderea celor care au murit de foame și 100 de ani pentru cei care au murit prin omucidere directă.

El i-a convins pe adepții să-și abandoneze casele și să se mute în pădurea Shakahola, în estul Kenyei, promițând că postul acolo îi va aduce mai aproape de Dumnezeu și îi va pregăti pentru Rai.

Instanța a constatat că învățăturile religioase au fost folosite pentru a impune, forțat, postul. Gărzile controlau mișcările adepților și îi împiedicau să plece, iar cei care se opuneau erau forțați să se conformeze, în timp ce copiii erau imobilizați, lăsați flămânzi și erau pedepsiți când încercau să mănânce sau să scape.

Învățăturile lui Mackenzie se bazau în mare parte pe credințe despre sfârșitul lumii și sfârșitul timpurilor, conform unui raport al Senatului kenyan privind decesele descoperite. El a predicat că lumea se va sfârși în august 2023, iar adepților li s-a spus să postească pentru „a-L întâlni pe Iisus”, copiii fiind programați să moară primii, urmați de tineri și femei.

Bărbații erau așteptați să trăiască suficient de mult timp pentru a îngropa restul trupurilor înainte de a muri.

Mackenzie a fost condamnat pentru crimă luna trecută. În decizia sa, judecătoarea Diana Kavedza a descris cum a folosit predici și materiale scrise pentru a-și convinge adepții că lumea exterioară este rea și că salvarea poate fi găsită doar în pădure.

Mesajele extrase de pe telefonul său, inclusiv schimburile de mesaje pe WhatsApp, au arătat că el comunicase cu adepții înainte ca aceștia să se mute în Pădurea Shakahola.