Ursula von der Leyen vine luni la București. Șefa Comisiei Europene va purta discuții cu Nicușor Dan și Luca Niculescu

Modificat la 14:16 06 Noi 2026

Publicat la 14:08 06 Noi 2026

<1 minut de citit Publicat la 14:08 06 Noi 2026 Modificat la 14:16 06 Noi 2026

Ursula von der Leyen și Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la București, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu. Vizita în România este prima oprire dintr-un turneu pe care șefa Executivului european îl va efectua în regiunea Mării Negre.

Potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan o va primi pe Ursula von der Leyen luni, la ora 15:30, la Palatul Cotroceni. Șefa Comisiei Europene va avea o întrevedere și cu prim-ministrul Luca Niculescu.

Vizita a fost anunțată vineri, în cadrul briefingului de presă al Comisiei Europene, când a fost prezentat programul Ursulei von der Leyen pentru săptămâna următoare.

Deocamdată, nu au fost comunicate subiectele concrete care vor fi discutate la București.

Marți, președinta Comisiei Europene va ajunge la Varna, în Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev și va vizita Academia Navală „Nikola Vaptsarov”.

Miercuri, Ursula von der Leyen va participa la COP31, conferința ONU privind schimbările climatice, organizată la Antalya, în Turcia.

Joi, aceasta se va afla la Dublin, în Irlanda, pentru reuniunea Comunității Politice Europene, iar vineri va participa, tot la Dublin, la o reuniune informală a Consiliului European.