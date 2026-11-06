Guvernul prelungește plata salariilor la Liberty Galați. În următoarele șase luni vor avea loc negocieri cu cinci investitori

1 minut de citit Publicat la 15:06 06 Noi 2026 Modificat la 15:06 06 Noi 2026

Combinatul Siderurgic Liberty Galati. Foto: Agerpres

Premierul României, Luca Niculescu, a convocat, vineri, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați, după ce, pe 1 noiembrie, angajații combinatului au fost puși în șomaj tehnic. Aceștia nu și-au mai primit banii tocmai din luna mai. „Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni perioada în care drepturile salariale ale acestora sunt plătite”, a spus Niculescu, subliniind că, „în acest interval, va fi derulată procedura de negociere directă cu cei cinci mari investitori”.

„Am convocat, astăzi, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA și pentru identificarea soluțiilor necesare salvării locurilor de muncă și a capacităților de producție.

În cadrul Comitetului, coordonat de viceprim-ministrul Marian Neacșu, administratorii concordatari au prezentat noul plan de restructurare al Combinatului Siderurgic Galați. Având în vedere importanța strategică a acestui obiectiv economic și determinarea Guvernului de a întreprinde toate măsurile necesare, Comitetul a recomandat creditorilor aprobarea planului.

Pentru protejarea locurilor de muncă ale celor 2.400 de salariați activi, Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni perioada în care drepturile salariale ale acestora sunt plătite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, gestionat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În acest interval, va fi derulată procedura de negociere directă cu cei cinci mari investitori interesați, dintre care trei au analizat deja perspectiva de a investi în combinat.

Aprobarea acestui plan de restructurare înaintea termenului-limită de 9 noiembrie a.c. previne intrarea în faliment a Combinatului Siderurgic Galați, care ar antrena pierderea unui obiectiv de importanță strategică, efecte economice negative și dispariția locurilor de muncă”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.

Angajații Combinatului Siderurgic Liberty din Galați au protestat, la finalul lunii octombrie, în fața Prefecturii, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile din luna mai și îngrijorați de soarta locurilor de muncă, după ce au aflat că vor intra în șomaj tehnic începând cu 1 noiembrie.