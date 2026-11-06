Casa Regală britanică ar fi anunțat că nu se va opune dacă statele din fostul Imperiu Britanic vor să renunțe la monarhie

2 minute de citit Publicat la 14:30 06 Noi 2026 Modificat la 14:30 06 Noi 2026

Palatul Buckingham ar fi transmis că este deschis posibilității ca statele Commonwealth care îl recunosc pe regele Charles drept șef de stat să renunțe la monarhie. Un consilier de rang înalt a declarat că familia regală este „pe deplin deschisă” acestei idei, adăugând: „Nu avem absolut nicio problemă cu asta”, potrivit publicației The Times, citată de Independent.

Declarațiile vin după ce regele a încheiat un turneu dificil de nouă zile în Caraibe, dominat de subiectul controversat al despăgubirilor pentru sclavie. În ultimii ani, s-au intensificat apelurile ca Regatul Unit să își ceară scuze și să plătească despăgubiri pentru rolul său în comerțul transatlantic cu sclavi.

Într-un discurs rostit la deschiderea unui summit al Commonwealth, la finalul turneului, Charles a declarat că traficul transatlantic de sclavi „îmi umple inima de groază și sufletul de cea mai profundă tristețe personală”, dar nu și-a cerut scuze.

„Regele și familia regală sunt acolo pentru a-i servi pe oamenii din aceste regiuni atât timp cât aceștia își doresc acest lucru. Dar dacă nu își mai doresc, atunci suntem cu adevărat pe deplin deschiși la această posibilitate. Familia regală își îndeplinește rolul atât timp cât este dorită, iar dacă nu mai este, poate fi găsită o altă formulă”, a spus un reprezentant de rang înalt al monarhiei britanice.

Consilierul a amintit că alte state care îl recunoșteau pe monarhul britanic drept șef de stat au devenit republici, inclusiv Barbados, în 2021, și a precizat că „totul depinde, de fapt, de ceea ce își doresc țările respective”.

Sursa a negat și că Palatul Buckingham ar fi fost luat prin surprindere de decizia prim-ministrului britanic, Andy Burnham, de a declara că ar fi dispus să își ceară scuze pentru rolul Marii Britanii în comerțul transatlantic cu sclavi.

„Am discutat personal cu prim-ministrul. Ni s-a comunicat în ce termeni intenționa să își redacteze articolul de opinie și are tot dreptul să facă acest lucru”.

Un consilier al Palatului a descris turneul drept un „succes” și a declarat că regelui îi plac aspectele dificile ale rolului său de monarh și că este profund dedicat eforturilor de a ajuta Regatul Unit să își reînnoiască relațiile cu țările în care există probleme politice delicate. „Aș spune că, în ansamblu, aceasta a fost o vizită complexă”, a declarat consilierul.

„A fost dificilă. A fost epuizantă. Au fost nouă zile de turneu pe temperaturi ridicate, în trei țări, cu un număr mare de evenimente la care a participat regele. Puteți să le numărați și singuri. Dar concluzia mea, privind lucrurile în ansamblu, este că vizita a fost un mare succes și cred că regele și-a demonstrat abilitățile diplomatice atât prin cuvinte, cât și prin fapte. Trimiterea regelui într-o asemenea vizită este o adevărată armă secretă”.

„Uneori trebuie să păstrăm un echilibru foarte delicat între politica guvernului și rolul regelui”, a adăugat sursa citată.