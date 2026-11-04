Liderii din Caraibe așteptau scuze din partea Marii Britanie pentru sclavie. Ce le-a spus, în schimb, regele Charles

2 minute de citit Publicat la 12:59 04 Noi 2026 Modificat la 13:22 04 Noi 2026

Liderii din Caraibe așteptau scuze din partea Marii Britanie pentru sclavie. FOTO: Getty Images

Regele Charles a declarat, marți, la summitul Commonwealth-ului din Antigua și Barbuda, că înțelegerea ororilor sclaviei l-a făcut mai hotărât să contribuie la îndreptarea nedreptăților trecutului. Monarhul nu a prezentat însă scuze oficiale și nici nu a susținut explicit acordarea de reparații, așa cum cer liderii și activiștii din Caraibe, scrie The Guardian.

"Nu putem schimba ceea ce au făcut cei dinaintea noastră. Putem însă învăța din trecut. Comerțul transatlantic cu oameni înrobiți încă e o umbră asupra asupra acestor insule și asupra altor state membre ale Commonwealth-ului. Acest capitol rușinos al istoriei îmi umple inima de groază și sufletul de o profundă durere", le-a spus regele liderilor reuniți marți la deschiderea summitului Commonwealth-ului din Antigua și Barbuda.

Regele Charles a explicat că, ascultând, învățând și analizând mai atent trecutul, a devenit tot mai hotărât să construiască parteneriate care să ajute la îndreptarea acelor nedreptăți.

Regele nu a prezentat însă scuze și nici nu a susținut explicit acordarea de reparații. El a vorbit despre educație, locuri de muncă, comerț între statele Commonwealth-ului și adaptarea la schimbările climatice ca modalități de a răspunde dificultăților care persistă.

"Orice marinar știe că nu putem porunci vântului și nici schimba locul în care ne-a adus vântul de ieri. Putem însă alege cum ne potrivim pânzele", a spus el.

Discursul ar fi fost redactat de rege împreună cu consilierii săi, iar reprezentanții Palatului au dat de înțeles că mesajul nu avea să surprindă guvernul britanic.

Premierul britanic Andy Burnham a evitat să spună dacă Regatul Unit ar putea oferi statelor Commonwealth-ului sprijin financiar suplimentar fără a acorda reparații directe.

"Am spus foarte clar că nu susținem acordarea de reparații. Am precizat acest lucru și în articolul pe care l-am scris înainte de a veni aici", le-a declarat Burnham jurnaliștilor.

Premierul a adăugat că guvernele britanice au sprijinit de-a lungul timpului dezvoltarea țărilor din Commonwealth, le-au ajutat să își gestioneze datoriile și au susținut finanțarea proiectelor de mediu. El a spus că acest sprijin ar trebui să continue.

Întrebat dacă asta ar putea însemna contribuții suplimentare suportate de contribuabilii britanici, Burnham a spus că este prea devreme pentru o astfel de discuție. El a cerut un dialog în care Regatul Unit să își asculte partenerii și a subliniat importanța Commonwealth-ului pentru comerțul britanic.

Burnham a spus că relația aduce beneficii ambelor părți. Schimburile comerciale dintre Regatul Unit și celelalte state membre au crescut semnificativ în ultimul an, potrivit premierului, care a susținut că un parteneriat mai strâns ar ajuta și economia britanică.

Reparațiile pentru sclavie nu figurează pe agenda oficială a reuniunii șefilor de guvern din Commonwealth. Printre prioritățile organizației, care reunește 56 de state, se numără comerțul, adaptarea la schimbările climatice și finanțarea acesteia, gestionarea sustenabilă a datoriei, democrația și oportunitățile pentru tineri.