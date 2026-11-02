Antena 3 CNN Externe VIDEO "Unde este umbrela?" Regele Charles a fost udat până la piele de o ploaie torențială în Antigua. Gluma pe care a făcut-o ulterior

VIDEO "Unde este umbrela?" Regele Charles a fost udat până la piele de o ploaie torențială în Antigua. Gluma pe care a făcut-o ulterior

G.M.
3 minute de citit Publicat la 13:59 02 Noi 2026 Modificat la 14:01 02 Noi 2026
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regele charles in ploaie
Regele Charles a rămas fără umbrelă în timpul unei ploi torențiale care a început brusc chiar când se desfășura o ceremonie militară în Antigua. FOTO: Profimedia Images

Regele Charles a rămas fără umbrelă în timpul unei ploi torențiale care a început brusc chiar când se desfășura o ceremonie militară în Antigua. Regele Camilla a primit rapid o umbrelă, dar el nu, moment în care a mimat că ține una și a făcut o glumă.

Când a început brusc aversa, la evenimentul organizat cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la independența statului Antigua, regele a ridicat mâinile și a întrebat: "Unde e umbrela?", scrie The Telegraph.

Regele și regina stăteau pe un podium pe stadionul de crichet Sir Vivian Richards, în timp ce se intonau imnurile naționale, când a început ploaia. Regina Camilla a primit rapid umbrela ei transparentă, în formă de cupolă, și s-a grăbit spre tribuna rezervată familiei regale. Ulterior, a luat și ea întâmplarea în glumă, făcând haz de felul în care îi arăta părul după ploaie.

VIDEO "Unde este umbrela?" Regele Charles a fost udat până la piele de o ploaie torențială în Antigua. Gluma pe care a făcut-o ulterior 1115964
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Regele a părut să mimeze că ține o umbrelă și i-a întrebat de mai multe ori pe membrii suitei sale: "Unde e umbrela?". Într-un final, aghiotantul său, maiorul Ben Rigby, a găsit una și i-a întins-o.

Regele a străbătut apoi stadionul de la un capăt la altul, trecând în revistă trupele aliniate, sub o ploaie puternică și continuă. După aceea, a stat în picioare în timp ce sute de tineri în uniforme de cadeți, cercetași și asistente medicale au defilat prin fața sa, salutându-l.

Ulterior s-a explicat că umbrela a ajuns cu întârziere la rege pentru că, potrivit obiceiului din Antigua, toată lumea trebuie să stea nemișcată și în tăcere în timpul imnului național.

Când regele s-a întors pe gazon după ce a trecut în revistă trupele, mulțimea l-a aclamat, iar el a răspuns cu un salut cu mâna.

Ploaia s-a oprit la fel de repede cum a început. A durat în jur de cinci minute, iar festivitățile au putut continua.

Mai târziu, regele i-a spus premierului din Antigua: "Cred că e pe cale să crească năsturel pe costumul meu"

După ceremonia de închidere a paradei, regele și regina s-au întâlnit cu patru legende ale crichetului din Indiile de Vest, respectiv Sir Viv Richards, Sir Richie Richardson, Sir Andy Roberts și Sir Curtly Ambrose.

Chiar înainte de întâlnire, într-o sală în care se afla portretul lui Richards, regina s-a întors spre un jurnalist și a râs, arătând spre rochia udă și părul ciufulit. "Am renunțat", a spus ea râzând și ridicând din umeri.

Regele a avut apoi întrevederi cu premierul statului Antigua, Gaston Browne, și cu guvernatorul general, Sir Rodney Williams.

 

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Etichete: Regele Charles Antigua și Barbuda ploaie torentiala

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