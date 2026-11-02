VIDEO "Unde este umbrela?" Regele Charles a fost udat până la piele de o ploaie torențială în Antigua. Gluma pe care a făcut-o ulterior

3 minute de citit Publicat la 13:59 02 Noi 2026 Modificat la 14:01 02 Noi 2026

Regele Charles a rămas fără umbrelă în timpul unei ploi torențiale care a început brusc chiar când se desfășura o ceremonie militară în Antigua. FOTO: Profimedia Images

Regele Charles a rămas fără umbrelă în timpul unei ploi torențiale care a început brusc chiar când se desfășura o ceremonie militară în Antigua. Regele Camilla a primit rapid o umbrelă, dar el nu, moment în care a mimat că ține una și a făcut o glumă.

Când a început brusc aversa, la evenimentul organizat cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la independența statului Antigua, regele a ridicat mâinile și a întrebat: "Unde e umbrela?", scrie The Telegraph.

Regele și regina stăteau pe un podium pe stadionul de crichet Sir Vivian Richards, în timp ce se intonau imnurile naționale, când a început ploaia. Regina Camilla a primit rapid umbrela ei transparentă, în formă de cupolă, și s-a grăbit spre tribuna rezervată familiei regale. Ulterior, a luat și ea întâmplarea în glumă, făcând haz de felul în care îi arăta părul după ploaie.

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Regele a părut să mimeze că ține o umbrelă și i-a întrebat de mai multe ori pe membrii suitei sale: "Unde e umbrela?". Într-un final, aghiotantul său, maiorul Ben Rigby, a găsit una și i-a întins-o.

☔️ Camilla got hate for leaving her husband behind in the rain The royal couple were caught in a heavy downpour during a parade in Antigua and Barbuda. Camilla was quickly handed an umbrella and immediately headed for shelter, paying no attention to Charles. Charles was eventually given an umbrella too, but the damage was already done. People online were quick to bring up Princess Diana, saying she would never have done that. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026

Regele a străbătut apoi stadionul de la un capăt la altul, trecând în revistă trupele aliniate, sub o ploaie puternică și continuă. După aceea, a stat în picioare în timp ce sute de tineri în uniforme de cadeți, cercetași și asistente medicale au defilat prin fața sa, salutându-l.

Ulterior s-a explicat că umbrela a ajuns cu întârziere la rege pentru că, potrivit obiceiului din Antigua, toată lumea trebuie să stea nemișcată și în tăcere în timpul imnului național.

King Charles III was caught in a torrential downpour during a visit to Antigua and Barbuda in the Caribbean, leaving him completely soaked. The King reportedly appeared furious with his aides for failing to bring him an umbrella. https://t.co/hmv8mWu5ER — DDF NEWS (@ddfmarketing1) November 2, 2026

Când regele s-a întors pe gazon după ce a trecut în revistă trupele, mulțimea l-a aclamat, iar el a răspuns cu un salut cu mâna.

Ploaia s-a oprit la fel de repede cum a început. A durat în jur de cinci minute, iar festivitățile au putut continua.

Mai târziu, regele i-a spus premierului din Antigua: "Cred că e pe cale să crească năsturel pe costumul meu"

După ceremonia de închidere a paradei, regele și regina s-au întâlnit cu patru legende ale crichetului din Indiile de Vest, respectiv Sir Viv Richards, Sir Richie Richardson, Sir Andy Roberts și Sir Curtly Ambrose.

Chiar înainte de întâlnire, într-o sală în care se afla portretul lui Richards, regina s-a întors spre un jurnalist și a râs, arătând spre rochia udă și părul ciufulit. "Am renunțat", a spus ea râzând și ridicând din umeri.

Regele a avut apoi întrevederi cu premierul statului Antigua, Gaston Browne, și cu guvernatorul general, Sir Rodney Williams.