Răsturnare de situație. Marea Britanie ar fi deschisă să-și ceară scuze pentru sclavie. Regele Charles va susține un discurs în Antigua

4 minute de citit Publicat la 10:13 02 Noi 2026 Modificat la 10:13 02 Noi 2026

Regele Charles va susține un discurs marți și va vorbi "cu sinceritate" și "cu tristețe" despre suferința rămasă după comerțul cu sclavi peste Atlantic, în ultima etapă a turneului său din Caraibe, în Antigua, a anunțat Palatul Buckingham. FOTO: Profimedia Images

Regele Charles va susține un discurs marți și va vorbi "cu sinceritate" și "cu tristețe" despre suferința rămasă după comerțul cu sclavi peste Atlantic, în ultima etapă a turneului său din Caraibe, în Antigua, a anunțat Palatul Buckingham. Anunțul vine după ce premierul Andy Burnham a spus că este "deschis" ideii ca Marea Britanie să își ceară oficial scuze pentru rolul său în sclavie, aceasta fiind o schimbare de poziție din partea Guvernului, scrie BBC.

Potrivit unor surse, Palatul a fost anunțat dinainte despre articolul de opinie publicat de Burnham vineri seară, iar regele nu și-a schimbat discursul din această cauză.

Guvernul britanic nu și-a cerut niciodată oficial scuze pentru sclavie și nu a oferit niciodată despăgubiri.

Până acum, Burnham a păstrat linia predecesorilor săi și nu a luat în calcul plata unor reparații.

În discursul de Ziua Independenței statului Antigua și Barbuda, premierul Gaston Browne a spus că istoria sclaviei este dureroasă și că "urmările ei nu au dispărut odată cu trecerea timpului". El a spus că cererea țării sale de reparații trebuie tratată "cu seriozitate, sensibilitate și implicare internațională constantă".

Browne a precizat că guvernul său discută acest subiect direct cu Marea Britanie și cu alte țări din Commonwealth, la Reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth (CHOGM).

Liderul conservatorilor, Kemi Badenoch, a spus că "discuțiile fără sfârșit despre scuze" abat atenția de la problemele de astăzi.

"Comerțul transatlantic cu sclavi a avut loc acum câteva secole. E timpul ca Commonwealth-ul să privească înainte, nu mereu înapoi", a declarat ea la BBC, în emisiunea lui Laura Kuenssberg.

Regele își va ține discursul la reuniunea CHOGM.

Un purtător de cuvânt al Palatului a spus că regele "nu va evita cele mai rușinoase aspecte ale trecutului în timpul acestei vizite". "Vă puteți aștepta ca el să vorbească despre ele cu sinceritate totală, cu tristețe sinceră și cu respect față de discuțiile pe care guvernele implicate le vor avea pe această temă, la CHOGM și după aceea."

Întrebat cum a reacționat regele la declarațiile premierului, purtătorul de cuvânt a spus că "nu ar fi potrivit" ca monarhul să comenteze politica guvernului.

Turneul din Caraibe l-a adus din nou pe rege în mijlocul dezbaterilor dificile despre trecutul colonial al Marii Britanii în regiune.

La prima oprire, în Bahamas, regele a vorbit despre "suferința din trecut".

În Guyana, a vizitat locul unei revolte a sclavilor, unde au fost uciși sute de oameni.

Palatul Buckingham a spus că vizita a fost o ocazie pentru rege să afle mai multe despre istoria sclaviei și a rezistenței. Pe agenda sa au fost și teme precum mediul, oportunitățile pentru tineri și relațiile comerciale cu Regatul Unit.

Surse de la Palat au subliniat că decizia privind scuzele aparține guvernului, nu monarhiei.

"Majestatea Sa știe foarte bine să meargă pe sârma diplomatică", a spus un consilier regal. "Nu se ferește de vizite dificile, cu probleme și relații complicate. Consideră că rolul său este să susțină Marea Britanie, celelalte regate și întregul Commonwealth."

Într-un articol publicat vineri seară în The Guardian, Burnham a numit comerțul transatlantic cu sclavi "o încălcare brutală și barbară" și a spus că Marea Britanie "trebuie să își asume trecutul".

În același articol, Burnham a promis să întărească rolul Commonwealth-ului, lucru care va fi bine primit de rege. Monarhul vede această comunitate de 56 de state ca pe un instrument important de schimbare.

Regele va deschide CHOGM, reuniune care îi adună o dată la doi ani pe liderii celor 56 de țări, de fiecare dată în alt loc. Tema din acest an este "Accelerarea parteneriatelor și a investițiilor pentru un Commonwealth prosper”.

Regina Camilla îl însoțește pe rege în Antigua. Duminică dimineață, cei doi au participat la o slujbă religioasă, înainte de festivitățile de Ziua Independenței, unde s-a amintit care ar trebui să fie tema principală a săptămânii.

Episcopul Caraibelor de Nord-Est și Aruba, Ernest Flemming, a spus că prosperitatea Commonwealth-ului trebuie să fie "împărtășită de toți". "Un parteneriat adevărat înseamnă respect reciproc, înseamnă să asculți, înseamnă corectitudine."

Un purtător de cuvânt al Palatului a declarat: "Instituțiile sunt sub presiune peste tot în lume. Commonwealth-ul este mare și divers, dar suficient de mic încât liderii să se cunoască și să lucreze împreună." Potrivit acestuia, regele "vine cu idei și încurajări pe multe teme, cu rezultate concrete care îmbunătățesc viața a milioane de oameni".

Duminică după-amiază, regele a fost surprins de o ploaie torențială care a întrerupt o ceremonie de Ziua Independenței. Regina a primit imediat o umbrelă, în timp ce regele a fost văzut făcând semn să i se aducă și lui una.

Ultimele luni au fost grele pentru rege, din cauza problemelor legate de fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor, și a cărții publicate de fostul său cumnat, contele Spencer. În plus, fiul său, Prințul Harry, Ducele de Sussex, s-a întors pe neașteptate în Regatul Unit în august, împreună cu Meghan și cei doi copii.

Întrebat dacă regele crede că a gestionat corect problemele de familie, având în vedere imaginea monarhiei, un consilier de rang înalt a răspuns scurt pentru BBC: "Da. De aceea a luat și ia deciziile pe care le ia."

Despre acuzațiile grave apărute la adresa tatălui lui Meghan, Thomas Markle, Palatul nu a vrut să comenteze: "Nu comentăm chestiuni private de familie."

Regele urmează în continuare tratament pentru cancer. A fost diagnosticat la începutul lui 2024, iar Palatul spune că starea sa evoluează "pozitiv".