Mesajul regelui Charles în Bahamas, unde a fost primit cu pancarte pe care scria "Plătiţi ceea ce ne datoraţi. Să se treacă la scuze"

Regele Charles a vorbit în Bahamas despre 'marile suferinţe din trecut', în contextul apelurilor vizând monarhia britanică de a-şi cere scuze oficiale şi de a oferi despăgubiri pentru sclavia din perioada colonială britanică.FOTO: Hepta

Regele Charles a vorbit marţi, în Bahamas, la începutul turneului său regal în Caraibe, despre "marile suferinţe din trecut", în contextul apelurilor vizând monarhia britanică de a-şi cere scuze oficiale şi de a oferi despăgubiri pentru sclavia din perioada colonială britanică.

Pe parcursul vizitei care va dura nouă zile şi va include trei ţări, monarhul în vârstă de 77 de ani, care urmează tratament împotriva unui tip de cancer care nu a fost dezvăluit public, va aborda totodată subiectul ameninţărilor climatice care vizează aceste insule.



După Bahamas, regele va călători singur în Guyana înainte ca regina Camilla să i se alăture în Antigua şi Barbuda, unde va avea loc reuniunea bianuală a şefilor de guverne ai ţărilor din Commonwealth (CHOGM), în perioada 1-4 noiembrie.



"Ştim că o parte din ceea ce cultura din Bahamas are astăzi de oferit, ceea ce are mai vesel, mai plin de speranţă, mai luminos s-a născut din obscuritate", a declarat Charles în Bahamas, unde a aterizat marţi, scrie Agerpres.



"Este corect să recunoaştem marile suferinţe şi nedreptăţi din trecut de pe aceste insule şi din alte locuri, chiar dacă ne bucurăm de succesele din prezent şi creăm noi oportunităţi pentru viitor", a adăugat el cu prilejul unei întâlniri a tinerilor.



Suveranul a explicat că liderii ţărilor din Commonwealth "implicate" vor aborda acest subiect în Antigua şi Barbuda. Regele Charles a calificat deja sclavia ca fiind "cele mai întunecate zile" din istoriabritanică.



Mai multe foste colonii i-au cerut regelui să ia măsuri suplimentare pentru a repara prejudiciile provocate de colonizare şi de comerţul cu sclavi, activitate din care Marea Britanie a profitat timp de mai multe secole.



Subiectul reparaţiilor va fi pe ordinea de zi a reuniunii din Antigua şi Barbuda, potrivit lui Shirley Ayorkor Botchwey, secretara generală a Commonwealth, o alianţă care reuneşte 56 de ţări şi al cărei şef este regele Charles al III-lea.



Pe traseul parcurs marţi de Charles către locul unde urma să-şi ţină discursul la Nassau, se aflau manifestanţi care fluturau pancarte cu mesajul "Plătiţi ceea ce ne datoraţi".



"Să se treacă la scuze"



La începutul lunii septembrie, Jamaica a depus o petiţie la un tribunal din Londra în vederea "impulsionării campaniei (...) în favoarea reparaţiilor pentru strămoşii africani care au suferit de-a lungul a sute de ani de sclavie".

Charles va aborda subiecte legate de colonizare în fiecare etapă a turneului său.



Preşedintele Guyana, Irfaan Ali, care urmează să se întâlnească cu regele Charles, a declarat pentru ITV News că recunoaşterea "zilelor întunecate" ale colonizării este doar o "primă etapă". "Următorul pas este să se treacă la scuze", a afirmat el, solicitând ca fostul imperiu să răspundă pentru "exploatarea regiunii", "distrugerea unor vieţi" şi "provocarea subdezvoltării".



Deşi au existat declaraţii privind rolul avut de Regatul Unit în problema sclaviei, niciun suveran britanic nu a prezentat scuze oficiale, iar guvernul de la Londra a respins ideea unor compensaţii financiare.

În 2022, un turneu în Caraibe al prinţului moştenitor William şi al soţiei sale, Kate, s-a transformat într-un fiasco, marcat de manifestaţii ostile monarhiei şi de cereri privind acordarea unor despăgubiri.



Palatul Buckingham a mai spus şi că vizita regală va fi o ocazie pentru ţările din Caraibe de a aborda probleme urgente, cum ar fi schimbările climatice.



În Bahamas, Charles a subliniat provocările cu care se confruntă insulele de joasă altitudine. "Nu există, fără îndoială, un loc mai potrivit decât Bahamas, un stat insular unde 90% din teritoriu se află la mai puţin de doi metri deasupra nivelului mării, pentru a înţelege realitatea schimbărilor climatice care ameninţă atât de multe comunităţi din cadrul Commonwealth", a declarat Charles marţi al Nassau. "Lumea noastră cere ajutor pentru a se vindeca"' de efectele nocive ale schimbărilor climatice, a spus suveranul.



Un apărător al cauzelor de mediu, regele se va întâlni, pe parcursul vizitei sale în Caraibe, cu organizaţii active în acest domeniu, şi va vorbi despre un proiect de reabilitare a coralilor din Antigua şi Barbuda, precum şi despre iniţiative de protejare a pădurii tropicale din Guyana.