Alin Tișe spune că peste 50 de primari îl susțin pentru șefia partidului: „A venit vremea ca aleșii PNL să conducă și să decidă”

1 minut de citit Publicat la 11:52 06 Noi 2026 Modificat la 11:52 06 Noi 2026

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, le-a mulțumit, vineri, „celor peste 50 de primari pentru susținere”, după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL, miercuri. „A venit vremea ca aleșii PNL să conducă și să decidă”, a spus el.

„Le mulțumesc celor peste 50 de primari pentru susținere. A venit vremea ca aleșii PNL să conducă și să decidă. Prima mea funcție aleasă a fost cea de consilier local la Cluj. Nu eram în fruntea listei, eram unul dintre cei care trebuiau să convingă oamenii, cartier cu cartier.

Atunci am învățat ceva ce nu am uitat în 25 de ani: în politică, nimic important nu se face de unul singur. Tot ce am realizat la Cluj poartă munca unor consilieri și colegi ale căror nume nu apar în presă, dar fără de care nimic nu ar fi fost posibil.

De aceea cred că a venit vremea ca aleșii PNL să conducă și să decidă. Să nu mai fie ignorați și folosiți doar pentru a aduce voturi în campanie”, a scris Tișe, pe Facebook.

El a adăugat că „primarii, președinții de Consilii Județene și consilierii locari și județeni sunt forța partidului în comunități”.

„Primarii, președinții de Consilii Județene și consilierii locari și județeni sunt forța partidului în comunități. În PNL-ul pe care îl vreau, ei vor avea un rol decisiv în conducere.

Voi fi alături de voi, cei care performează, construiesc și aduc valoare. Vreau un partid în care vocea celor aleși de oameni contează. Le mulțumesc celor peste 50 de primari din țară care și-au exprimat deja susținerea și celor care urmează. Împreună suntem forța PNL”, a adăugat el.



Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat, miercuri, candidatura pentru șefia PNL.

„PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câștigă alegeri au un cuvânt greu de spus și în care deciziile se iau împreună”, a spus el.