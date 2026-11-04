Vânzarea de aur, care a început la sfârșitul anului trecut, a făcut din Banca Centrală a Rusiei cel mai mare vânzător de aur dintre toate băncile centrale din lume. Foto: Getty Images

Vânzarea de aur a Băncii Centrale a Rusiei, lansată în 2026 pentru a acoperi deficitul record al bugetului militar al Kremlinului, a transformat-o în principala bancă centrală din lume în reducerea rezervelor de aur pentru al doilea trimestru consecutiv, scrie The Moscow Times.

În total, băncile centrale au achiziționat 321,2 tone de aur în al treilea trimestru - cu 42% mai mult decât în ​​aceeași perioadă a anului precedent. Banca centrală a Rusiei a fost una dintre puținele excepții: a vândut 18,66 tone de lingouri de aur din rezervele sale, depășind cu mult alți vânzători, potrivit datelor de la Consiliul Mondial al Aurului.

Banca Centrală a Kârgâzstanului a vândut, de asemenea, aur (0,95 tone), în timp ce băncile centrale din Germania, Singapore și Mexic au vândut 0,19 tone, 0,08 tone și, respectiv, 0,02 tone.

Banca Populară a Chinei a fost cel mai mare cumpărător de aur, adăugând 63,14 tone la rezervele sale. Băncile centrale din Polonia, Uzbekistan și Kazahstan au efectuat, de asemenea, achiziții semnificative - 40,45 tone, 14,45 tone și 13,52 tone, conform statisticilor WGC.

Banca Centrală a Rusiei vinde aur timp de 10 luni consecutive, reflectând operațiunile Ministerului Finanțelor, care a folosit metale prețioase din Fondul Național de Bunăstare pentru a acoperi un deficit bugetar care a ajuns la 7,3 trilioane de ruble în acest an și la peste 22 de trilioane de la începutul războiului. Cu un trimestru mai devreme, potrivit Consiliului Mondial al Aurului (WGC), rezervele de aur ale Băncii Rusiei au scăzut cu 21,77 tone. Conform statisticilor proprii ale autorității de reglementare, aurul din rezervele de aur și valută ale Rusiei a scăzut cu 2 milioane de uncii troy, sau 62 de tone, din decembrie până în septembrie.

Rusia vinde într-un ritm nemaivăzut de la falimentul din 1998

Această vânzare de metale prețioase din rezerve a fost cea mai mare pentru Rusia din 1998, când piramida GKO s-a prăbușit, guvernul rus a intrat în incapacitate de plată a datoriilor sale suverane, iar țara a fost cufundată într-o criză financiară. Apoi, Banca Centrală a vândut 3,8 milioane de uncii troy de aur (118 tone) pe parcursul a trei luni. Cu toate acestea, până la sfârșitul anului, o parte din lingouri au fost răscumpărate, iar rezervele de aur ale Băncii Centrale au scăzut cu 1,6 milioane de uncii (aproximativ 50 de tone) pe parcursul anului - mai puțin decât în ​​acest an.

Ulterior, Kremlinul a acumulat doar aur în rezerve, iar de la sfârșitul anilor 1990, și-a mărit rezervele de aur de peste cinci ori. Până la începutul anului 2022, acestea se ridicau la 74 de milioane de uncii troy, sau 2.300 de tone, ceea ce le face a cincea ca mărime din lume. O parte din aurul rusesc vândut se îndreaptă spre China, care și-a crescut achizițiile de metal prețios din Rusia la maxime istorice în acest an. Conform datelor vamale chineze, aproximativ 100 de tone de aur rusesc au ajuns în Hong Kong între ianuarie și iulie - de trei ori mai mult decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut.

După ce piața londoneză, cea mai mare din lume, și-a închis porțile pentru aur din Rusia, furnizorii ruși își redirecționează exporturile spre est, potrivit lui Debajit Saha, analist la LSEG. Fluxurile de aur din Rusia către China au început în primul an al războiului, iar de atunci, prin Hong Kong au fost exportate metale prețioase în valoare de 35 de miliarde de dolari, potrivit Financial Times.