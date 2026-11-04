Războiul și inflația schimbă piața aurului. China şi Polonia cumpără masiv, iar Rusia vinde. Cererea de bijuterii, la un minim istoric

1 minut de citit Publicat la 09:42 04 Noi 2026 Modificat la 09:42 04 Noi 2026

Importurile de aur destinate consumatorilor din China au atins un nivel record în primele opt luni ale acestui an. Foto: Getty Images

Achiziţiile de aur ale băncilor centrale au înregistrat în trimestrul trei cel mai rapid ritm de creştere de la finalul lui 2024, potrivit unui studiu al Consiliului Mondial al Aurului (WGC), transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. În trimestrul trei, cele mai semnificative achiziţii de aur au fost realizate de băncile centrale din China (63 tone) şi Polonia (41 tone), singura ţară care a vândut masiv fiind Rusia - 19 tone. În plus, cererea de bijuterii a scăzut cu 17%, la 313 tone, cel mai redus nivel înregistrat în trimestrul trei începând din 2000, modificările fiscale din India şi China, precum şi inflaţia ridicată afectând consumatorii.

Instituţiile au acumulat 321 tone de aur în perioada iulie-septembrie 2026, chiar dacă cotaţia metalului galben a fost afectată de majorarea preţului petrolului şi a dobânzilor, a informat WGC. După un start lent în 2026, se estimează că în primele nouă luni din acest an achiziţiile de aur ale băncilor centrale au ajuns la 675 tone, uşor peste nivelul similar din 2025.

Datele subliniază faptul că băncile centrale au rămas factorul care sprijină preţurile la aur, pe o piaţă volatilă. După începerea războiului din Iran, la finalul lunii februarie, cotaţia metalului galben a scăzut cu aproximativ un sfert, costurile mai ridicat cu energia alimentând speculaţiile privind înăsprirea politicii monetare.

Băncile au cumpărat după ce aurul s-a mai ieftinit

Preţurile mai scăzute la aur în trimestrul trei şi aprecierea dolarului au încurajat probabil unele bănci centrale să majoreze achiziţiile, a indicat John Reade, analist în cadrul WGC.

Aproape două treimi din achiziţiile estimate de aur ale băncilor centrale nu sunt date publicităţii de autorităţile monetare. Compania de consultanţă Metals Focus Ltd. calculează achiziţiile pentru WGC analizând datele publice şi statisticile.

În trimestrul trei, cele mai semnificative achiziţii de aur au fost realizate de băncile centrale din China (63 tone) şi Polonia (41 tone), singura ţară care a vândut masiv fiind Rusia - 19 tone.

În plus, cererea de bijuterii a scăzut cu 17%, la 313 tone, cel mai redus nivel înregistrat în trimestrul trei începând din 2000, modificările fiscale din India şi China, precum şi inflaţia ridicată afectând consumatorii.

Marţi, cotaţia unciei de aur a scăzut cu aproape 1%, aproape de 3.900 dolari.

Cotaţia aurului s-a confruntat cu dificultăţi de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, deoarece scumpirea energiei a amplificat presiunile inflaţioniste la nivel mondial, ceea ce a făcut ca băncile centrale să fie mai puţin predispuse să relaxeze politica monetară.