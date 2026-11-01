Aur și cupru în valoare de miliarde de dolari sub deșert. Ce se știe până acum despre zăcământul uriaș din Nevada

2 minute de citit Publicat la 13:11 01 Noi 2026 Modificat la 13:11 01 Noi 2026

Un zăcământ uriaș de cupru și aur, evaluat la miliarde de dolari, s-ar putea afla sub deșertul din statul american Nevada. Foto: Getty Images

Un zăcământ uriaș de cupru și aur, evaluat la miliarde de dolari, s-ar putea afla sub deșertul din statul american Nevada, scrie Novinite, care citează o informație apărută în publicația norvegiană de știință Space Group, care vorbește despre o descoperire făcută după studii geologice de durată.

Rociile bogate în metale s-ar întinde pe o suprafață mare și ar putea fi exploatate timp de decenii. Deocamdată însă nu au fost publicate rezultate detaliate ale forajelor care să confirme această estimare.

La suprafață, zona arată ca orice alt colț al Nevadei, cu câmpii uscate, vegetație de deșert și munți în depărtare. Sub pământ însă, spune Space Group, se află o zonă întinsă bogată în cupru și aur, formată prin procese geologice complexe.

Zăcământul ar fi legat de vechi pătrunderi de magmă în scoarța terestră. În astfel de cazuri, lichide fierbinți pline de minerale se infiltrează prin crăpăturile rocilor și depun treptat metale. În milioane de ani se pot forma astfel mase uriașe de minereu, cu cupru, aur și alte elemente valoroase.

Cea mai spectaculoasă este estimarea valorii. Metalele din zăcământ ar putea valora câteva miliarde de dolari, dacă se confirmă cât de mare este acesta și cât de bun este minereul.

Descoperirea nu a fost întâmplătoare. Specialiștii au studiat hărți geologice, măsurători mai vechi și imagini din satelit și au observat detalii care le scăpaseră celor dinaintea lor.

Au urmat foraje și analize de laborator. Potrivit articolului, acestea au arătat cantități importante de metale la adâncimi care ar permite exploatarea în carieră deschisă.

La astfel de zăcăminte nu contează neapărat cât metal conține fiecare probă. Mai important este cât minereu există în total și dacă poate fi exploatat profitabil timp de mulți ani.

Cuprul ar putea valora mai mult decât aurul

Principala bogăție a zăcământului pare să fie cuprul, nu aurul. Cuprul este una dintre cele mai căutate materii prime din industrie, fiind folosit în rețelele electrice, mașinile electrice, electronică și tehnologiile din energie.

Cererea crește odată cu extinderea centrelor de date, dezvoltarea energiei verzi și modernizarea rețelelor electrice. De aceea, marile zăcăminte de cupru sunt foarte valoroase, deoarece pot aproviziona industria timp de mulți ani.

Aurul ar fi o sursă suplimentară de venit. Extras alături de cupru, el poate face o exploatare minieră mai profitabilă.

Nevada, unul dintre marii producători de aur ai lumii

Nevada are de mult un rol important în industria minieră. Potrivit datelor oficiale, în 2024 statul a produs peste 108 tone de aur și aproximativ 65.700 de tone de cupru.

Regiunea este cunoscută pentru zăcămintele bogate și numeroasele mine. În unele zone, condițiile geologice favorizează formarea atât a aurului, cât și a unor zăcăminte mari de cupru.

Exploatarea unui nou zăcământ ar presupune construirea unei mine, a unor instalații de procesare, a drumurilor și a sistemelor de alimentare cu apă. Un astfel de proiect ar putea aduce investiții mari și noi locuri de muncă.

Înainte de a vorbi despre o comoară reală de miliarde, specialiștii trebuie să afle cât de mare este zăcământul, cât metal conține și cât ar costa exploatarea. Sunt necesare și studii tehnice, hidrologice și de mediu, mai ales că în deșert apa este puțină.

Articolul Space Group, publicat pe 24 octombrie, nu spune unde exact se află zăcământul, ce companie îl explorează și nici ce cantități de cupru și aur conține.