Metalul care a eclipsat aurul în 2026. Este cel mai performant activ de pe piețele de materii prime

Cuprul a eclipsat aurul în 2026. Este cel mai performant activ de pe piețele de materii prime. Foto: Getty Images

În timp ce aurul, refugiul tradițional al capitalurilor, și-a pierdut din strălucire și din poziții de la începutul anului, cuprul industrial a devenit cel mai puternic activ de pe piețele de materii prime în 2026, scrie Novinite. Metalul roșu s-a scumpit cu 15,8% din ianuarie până acum și cu peste 30% în ultimele douăsprezece luni. Prin comparație, contractele futures pe aur înregistrează o scădere de peste 4% în aceeași perioadă.

La baza acestei schimbări se află investițiile masive în inteligența artificială, modernizarea rețelelor energetice, creșterea bugetelor militare și redistribuirea geopolitică a stocurilor globale. Analiștii sunt însă împărțiți în privința efectelor pe care le-ar avea asupra pieței o eventuală corecție din sectorul AI.

Așa cum notează CNBC, accesul la acest metal nu mai este privit doar ca o chestiune comercială, ci ca un element-cheie al securității naționale. Taylor Melvin, director executiv al Ivanhoe Electric, a subliniat în cadrul evenimentului industrial LME Week de la Londra că materiile prime considerate până de curând „critice” au devenit acum strategice în toate sensurile cuvântului.

Melvin a explicat pentru CNBC că marile companii tehnologice nu vor opri construcția centrelor de date de mari dimensiuni din cauza scumpirii cuprului. Totodată, chiar dacă evaluările bursiere ale giganților tehnologici trec prin corecții periodice, nevoia reală de cupru pentru noua infrastructură militară continuă să crească.

Avansul pieței este alimentat și de incertitudinea legislativă de la Washington. Recomandarea Departamentului Comerțului al SUA de a introduce, din ianuarie 2027, o taxă vamală de 15% pentru importurile de cupru rafinat a dus la redirecționarea unor volume importante la nivel global.

Ian Pyle, director senior de investiții la Aberdeen Investments, a declarat pentru CNBC că, din cauza posibilelor tarife americane, o mare parte din stocurile mondiale au ajuns în depozite din SUA. Pyle descrie piața drept cel mai clar exemplu de deficit, în care producția nu poate ține pasul cu consumul, în timp ce stocurile din China sunt neobișnuit de scăzute.

Efectele acestei absorbții de stocuri se resimt deja direct în industrie. Potrivit publicației de specialitate Mining.com, cel mai mare producător european, Aurubis, le-a propus clienților o primă record de 347 de dolari pe tonă pentru livrările din 2027, cu 10% peste nivelul din acest an. Motivul este tocmai mutarea unor volume importante în depozitele americane, ceea ce a lăsat aproape goale bazele de pe celelalte piețe.

În ultimele luni, prețurile au doborât recorduri: cotațiile de pe Bursa de Metale de la Londra (LME) s-au apropiat de 14.800 de dolari pe tonă, iar pe bursa Comex din New York au depășit 6,80 dolari pe livră. Deși prognozele medii pentru 2026 au urcat la aproximativ 13.500 de dolari pe tonă, așteptările pe termen lung ale marilor bănci sunt puternic divergente, arată analiza Mining.com.

„Marele pariu pe cupru”

Banca consideră că piața s-a desprins de indicatorii fundamentali și estimează excedente anuale de peste 700.000 de tone după 2027, ca urmare a extinderii unor mine importante precum Collahuasi, Grasberg și Kamoa-Kakula, dar și a scăderii activității de construcții din China și a înlocuirii cuprului cu aluminiu.

Pe poziția opusă se află experții de la BMO Capital Markets, care și-au majorat prognoza de preț pe termen lung cu 47%, la 16.000 de dolari pe tonă. Potrivit acestora, cele aproape 2 milioane de tone acumulate în SUA nu reprezintă un excedent, ci o redistribuire geografică a rezervelor chineze. Nivelurile ridicate actuale reflectă un deficit fundamental, nu o bulă speculativă.

Cea mai agresivă prognoză vine de la Deutsche Bank. Analistul Daniel Gali avertizează că SUA și China ar putea controla în curând 71% din stocurile mondiale. Într-un asemenea scenariu, metalul ar deveni complet inaccesibil pentru restul țărilor până la sfârșitul lui 2028, cu excepția cazului în care prețul ar urca la 22.050 de dolari pe tonă (10 dolari pe livră).

Pe termen scurt, piața rămâne volatilă. Mining.com notează că prețurile s-au retras de la maximul ultimelor trei săptămâni după publicarea unor noi date privind inflația din SUA, care au crescut probabilitatea unei noi majorări a dobânzilor de către Rezerva Federală (Fed). Presiunea asupra ofertei a scăzut și după acordul preliminar care a evitat o grevă la cea mai mare mină de cupru din lume, Escondida, din Chile, operată de BHP.

Cu toate acestea, sectorul minier are un an excepțional. Acțiunile Southern Copper au crescut cu peste 44% în 2026, Glencore a înregistrat un avans de aproape 39%, BHP de 38%, iar Freeport-McMoRan de peste 37%.