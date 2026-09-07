Cuprul a ajuns la cel mai mare preț cotat în istorie la Bursa Metalelor de la Londra. Motivul: Donald Trump

Cuprul a ajuns la cel mai mare preț cotat în istorie la Bursa Metalelor de la Londra. Sursa foto: Getty Images

Cotaţia cuprului a atins luni cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată la Bursa de Metale din Londra, după mai multe săptămâni de creştere continuă, în contextul îngrijorărilor referitoare la o producţie insuficientă în raport cu o cerere din ce în ce mai mare, la care se adaugă speculaţiile că preşedintele SUA, Donald Trump. va extinde tarifele vamale şi la importurile de cupru, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Cotaţiile futures la bursa LME au crescut luni cu până la 0,8%, ajungând la 14.533 dolari pe tonă, depăşind precedentul record, de 14.527,50 dolari pe tonă, stabilit în luna ianuarie, înainte de declanşarea războiului din Orientul Mijlociu.

Creşterea cu 17% a preţului cuprului în ultimul an a fost susţinută de o neconcordanţă pe termen lung între cerere şi ofertă. Parcul mondial de mine mari de cupru, afectat de un proces de îmbătrânire, se luptă să ţină pasul cu utilizarea cuprului în centrele de date, energia regenerabilă şi reţelele electrice, o combinaţie de factori care stă în spatele avansului cuprului în ultimii ani.

Însă, în ultimele săptămâni, au ieşit la lumină şi o serie de factori pe termen scurt, în special sutele de mii de tone transportate în SUA în acest an de către traderii care doresc să profite de preţurile mai mari de acolo. Piaţa ia în considerare şi posibilitatea unor tarife vamale, la aproximativ două luni după ce Departamentul Comerţului trebuia să-şi transmită recomandarea către Casa Albă.