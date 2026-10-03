Musca lanternă pătată face ravagii în livezile Europei. Dăunătorul care se hrănește cu 100 de specii de plante se apropie de România

Musca lanternă pătată provine din Asia de Sud-Est și a ajuns în alte regiuni ale lumii, unde a provocat deja pierderi. FOTO: Profimedia Images

Un dăunător invaziv pune în pericol livezile, viile și pădurile din Europa. Musca lanternă pătată, o insectă originară din Asia de Sud-Est, a fost descoperită în Ungaria și în alte zone ale Uniunii Europene, iar recent a fost raportată și în Republica Moldova. Informațiile au fost prezentate în emisiunea Agricool.

Musca lanternă pătată este o insectă invazivă și polifagă, care se poate hrăni cu peste 100 de specii de plante. Capacitatea de a se adapta la numeroase plante-gazdă și de a se răspândi rapid face ca insecta să reprezinte o amenințare pentru culturile agricole și pentru vegetația din Europa.

La maturitate, insecta se hrănește cu seva plantelor, pe care o extrage cu ajutorul trompei. Prin acest proces, plantele sunt private de o parte importantă a nutrienților de care au nevoie pentru dezvoltare.

Atunci când atacul este masiv, efectele asupra plantelor pot fi severe, iar acestea pot ajunge să moară. Printre zonele vulnerabile se numără livezile și viile, dar și numeroase specii de arbori.

Musca lanternă pătată provine din Asia de Sud-Est și a ajuns în alte regiuni ale lumii, unde a provocat deja pierderi semnificative. Unul dintre exemple este Statele Unite, unde insecta s-a răspândit în mai multe zone și a afectat culturi agricole și plantații.

Extinderea sa în Europa îi preocupă pe specialiști, mai ales în condițiile în care insecta poate exploata o gamă foarte largă de plante și se poate răspândi rapid. Apariția sa în Ungaria și raportarea recentă a acesteia în Republica Moldova arată că dăunătorul se apropie de România.