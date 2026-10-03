„Aplicăm sever prevederile din acordul cu Mercosur”. Ce spune un europarlamentar român despre scandalul cărnii de pui din Brazilia

Acordul comercial dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) se aplică cu titlul provizoriu, de la 1 mai 2026. Sursa foto: Getty Images

Europarlamentarul Iuliu Winkler a declarat, pentru emisiunea „Be EU”, cu Sabina Iosub, că nemulțumirile fermierilor europeni legate de acordul Mercosur au fost alimentate în principal de prevederile privind sectorul agricol și schimburile comerciale. El a explicat că, în timpul negocierilor, au fost introduse clauze de salvgardare și condiționalități sanitare și fitosanitare despre care susține că Uniunea Europeană este pregătită să le aplice strict.

Winkler a dat ca exemplu măsurile privind utilizarea antibioticelor în agricultură și zootehnie și a susținut că acestea sunt importante inclusiv din perspectiva riscului ca rezistența la antibiotice să fie transmisă prin alimentele consumate de oameni.

„Motivul de nemulțumire nu a fost doar în acest an, în 2026, dar și în anii anteriori. Acordul Mercosur a fost negociat 25 de ani. Motivul de nervozitate a fost mereu sectorul agricol și schimburile comerciale din domeniul agriculturii. Am venit și am negociat foarte dur în Parlamentul European o clauză bilaterală de salvgardare și am mai negociat faptul că toate condiționalitățile din domeniul sanitar și fitosanitar vor fi aplicate extrem de dur din partea UE. Nu prea am fost crezuți de către fermieri. Ei au fost neîncrezători, au fost și în stradă, inclusiv aici, la Bruxelles. Iată că a venit un exemplu acum, în 3 septembrie, al faptului că Comisia Europeană nu doar că clamează, dar chiar aplică dur măsurile. În cazul în speță este vorba despre utilizarea antibioticelor în agricultură, în zootehnie. Aceasta este o chestiune foarte importantă, pentru că dependența sau obișnuința cu antibioticele nu vine doar prin faptul că consumăm prea multe antibiotice fără rețetă noi, ca persoane, dar pot să apară și din alimentele pe care noi le consumăm".

Carnea de pui, mereu în centrul discuțiilor despre Mercosur

Europarlamentarul a explicat apoi că, în cadrul negocierilor privind Mercosur, au fost stabilite condiții pentru importurile provenite din domenii considerate sensibile, între care carnea de pui, ouăle, carnea de vită și mierea. Winkler a făcut referire și la situația mierii falsificate identificată pe piețele din România și din Uniunea Europeană.

„În mod indirect, și tocmai de aceea am impus condiționalități în Mercosur, în așa fel încât cei care vor să ne trimită importuri către UE din anumite domenii sensibile, am specificat aceste domenii sensibile, trebuie să respecte prevederile UE. Concret, este vorba despre carnea de pui, sectorul creșterii păsărilor, carnea de pui și ouă, respectiv carnea de vită și mierea. Vedeți câtă miere falsificată se găsește în piețele din România și din UE. Din 3 septembrie, cel mai mare exportator din Mercosur, care este Brazilia, nu mai poate să trimită în UE carne de vită, carne de pui, ouă și miere. Există o anchetă a UE în curs. Trebuie să stabilească două lucruri: dacă autoritățile braziliene iau măsuri și ele sunt suficiente, pe de altă parte, trebuie să continue procesul de autorizare a companiilor care fac importuri sau exportă către UE, pentru că există și autorizare la nivel de companie".

Winkler a vorbit și despre neîncrederea manifestată de fermieri și organizațiile agricole față de acordul Mercosur, precizând că nu dorește să se pronunțe asupra justificării acesteia, ci să ofere exemple privind modul în care susține că sunt aplicate condițiile europene.

„Neîncrederea, inclusiv a fermierilor noștri, a organizațiilor agricole, eu nu vreau să discut acum dacă a fost sau nu justificată, vin doar să dau aceste exemple, că nu doar clamăm severitatea, dar suntem dispuși să aplicăm foarte sever prevederile UE, care sunt menite să ne protejeze pe noi. Nu e permis să lăsăm acea tendință pe care poate ar avea-o cumpărătorul, inclusiv cumpărătorul din România, de a cumpăra cel mai ieftin produs. Chiar și cel mai ieftin produs nu trebuie să fie dăunător pentru sănătate, dăunător pentru mediu".