Un europarlamentar român propune un program „SAFE pentru locuințe”: Case ieftine pentru tineri, construite cu bani de la UE

Unul dintre aspectele pe care România le-ar putea prelua, în opinia europarlamentarului, este simplificarea procedurilor pentru construcții. Foto: Getty Images

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu propune crearea unui mecanism european de finanțare pentru construcția de locuințe, după modelul programului SAFE, prin care statele membre să poată obține împrumuturi pe termen lung și cu dobânzi avantajoase pentru construirea de locuințe destinate tinerilor, familiilor și persoanelor care au nevoie de o locuință. Georgiana Teodorescu a vorbit despre această propunere în emisiunea „Be EU”, realizată de Sabina Iosub.

„Am introdus ideea unui mecanism european foarte similar cu programul SAFE. Dacă tot împrumutăm bani și UE e dispusă să negocieze împrumuturi foarte mari pentru țările membre, pe termen foarte lung, cu dobândă bună pentru diverse teme, cum ar fi înarmarea, de ce să nu găsim o astfel de metodă și pentru a da țărilor membre bani ca să construiască case pentru tineri, familii, pentru cei care au nevoie”, a declarat Georgiana Teodorescu.

Aceasta a vorbit și despre prețurile ridicate ale locuințelor din unele state europene și despre soluțiile extreme adoptate în Spania, unde ocuparea abuzivă a unei locuințe a generat numeroase controverse.

Teodorescu a fost raportor într-o comisie specială a Parlamentului European care a lucrat timp de aproape un an la un raport privind criza locuirii la nivel european. Raportul a fost votat de Parlamentul European și transmis Comisiei Europene, împreună cu propunerile legislativului european pentru soluționarea crizei locuirii.

Unul dintre aspectele pe care România le-ar putea prelua, în opinia europarlamentarului, este simplificarea procedurilor pentru construcții.

„Putem să învățăm un aspect care ține de debirocratizare. Atunci când simplifici foarte mult procesul de obținere a autorizațiilor de construire, al tuturor avizelor necesare pentru a construi un bloc, o casă, sigur că și costurile îți scad foarte mult”, a explicat Teodorescu.

Soluții pentru locuințe mai accesibile

O altă soluție propusă este folosirea cu prioritate a materialelor de construcții europene și a forței de muncă din statele membre.

„Avem piatră, avem lemn, avem tot ce ne trebuie la nivel european și, în măsura în care vom ști să lucrăm mai mult cu materialele noastre și cu forța noastră de muncă, dând locuri de muncă cetățenilor europeni, sigur că la final costurile vor fi mai mici”, a spus europarlamentarul AUR.

Georgiana Teodorescu a atras atenția și asupra costurilor asociate renovării locuințelor pentru creșterea eficienței energetice. Potrivit acesteia, există deja fonduri europene pentru renovarea caselor și blocurilor, însă în unele dintre țările pe care le-a vizitat costurile construcțiilor au crescut ca urmare a introducerii unor cerințe și materiale mai „verzi”.

„Există anumite fonduri care se dau deja, de exemplu pentru renovările caselor, a blocurilor, pentru a le face mai eficiente energetic. De cele mai multe ori, din ce am văzut în țările pe care le-am vizitat, a și scumpit foarte mult costul construcțiilor. Prin prisma faptului că s-a implementat în legislația țărilor membre un anumit mod de lucru, cu anumite materiale mai verzi, care să nu ducă la o poluare excesivă și de aici au crescut și costurile”, a afirmat ea.

Europarlamentarul a precizat că problemele privind locuirea diferă de la o țară la alta. Unele state au nevoie de mai multe locuințe pentru studenți, în special în marile centre universitare, în timp ce altele se confruntă cu probleme legate de închirierea pe termen scurt.

În cazul României, Teodorescu consideră că una dintre principalele probleme este accesul tinerilor la o locuință.

„În primul rând avem o problemă cu tinerii care nu își permit să își cumpere locuințe. Nouă ne trebuie o soluție de a construi ieftin, accesibil, inclusiv parteneriate cu băncile pentru a avea acces la credite avantajoase”, a mai spus Georgiana Teodorescu.