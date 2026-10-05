Se dublează cota urșilor care pot fi împușcați. Nicușor Dan a promulgat legea după ce Parlamentul i-a respins obiecțiile

2 minute de citit Publicat la 11:55 05 Oct 2026 Modificat la 11:56 05 Oct 2026

Se dublează cota urșilor care pot fi împușcați. Nicușor Dan a promulgat legea. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, legea care modifică regulile privind intervenția în cazul urșilor bruni și majorează puternic numărul exemplarelor care pot fi împușcate. Șeful statului ceruse în august reexaminarea actului normativ și contestase inclusiv nivelurile stabilite pentru 2026 și 2027, însă Parlamentul a păstrat legea în forma inițială.

Administrația Prezidențială a anunțat luni că Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare a legii pentru modificarea și completarea OUG 81/2021 privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra oamenilor și bunurilor.

Legea fusese trimisă înapoi în Parlament de președinte la începutul lunii august. Săptămâna trecută, Senatul a respins însă obiecțiile formulate de Nicușor Dan și a adoptat actul normativ fără modificările cerute de acesta.

Doar cinci senatori au votat în favoarea obiecțiilor președintelui. Legea a trecut de plen cu 103 voturi „pentru”, cinci „împotrivă” și 15 abțineri.

Cota urșilor care pot fi împușcați se dublează

Noua lege stabilește pentru 2026 un nivel de prevenție de 859 de urși bruni la nivel național și un nivel de intervenție de 110 exemplare.

Comparativ cu 2024, numărul urșilor incluși în nivelul de prevenție crește de la 426 la 859, iar cel al exemplarelor din nivelul de intervenție se dublează, de la 55 la 110.

Măsura este justificată prin necesitatea prevenirii atacurilor asupra oamenilor și a pagubelor produse de urși.

Legea prevede însă că exemplarele incluse în cota de prevenție nu pot fi împușcate în zonele în care vânătoarea este interzisă prin Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic.

Sunt stabilite și reguli privind blana și craniul animalelor împușcate. În cazul urșilor eliminați în cadrul nivelului de intervenție, acestea rămân în gestiunea gestionarului fondului cinegetic dacă intervenția îi aparține acestuia sau sunt predate Gărzii Forestiere dacă animalul a fost împușcat de personalul instituției.

Dacă un urs din cota de prevenție este împușcat fără respectarea prevederilor legale, blana și craniul trebuie predate Gărzii Forestiere și devin proprietatea privată a statului.

Ce îl nemulțumise pe Nicușor Dan

Președintele trimisese legea la reexaminare la începutul lunii august, argumentând că, deși protejarea oamenilor și reducerea pagubelor provocate de urși sunt obiective legitime, mecanismul trebuie să ofere suficiente garanții atât pentru comunități, cât și pentru protejarea speciei.

„Legea supusă reexaminării urmăreşte un obiectiv legitim şi esenţial: protejarea vieţii şi integrităţii persoanelor şi reducerea pagubelor produse de urşi. Tocmai importanţa acestui obiectiv impune însă un mecanism care să fie, simultan, eficient pentru comunităţi, aplicabil în teren, verificabil de autorităţi şi compatibil cu obligaţia de protecţie strictă a speciei”, arăta Nicușor Dan.

Șeful statului susținea că o cotă numerică nu ar trebui să devină un obiectiv care trebuie atins obligatoriu și nici să transforme intervențiile într-o formă de vânătoare orientată după valoarea trofeului.

El a cerut și reanalizarea nivelurilor de prevenție stabilite pentru 2026 și 2027, precum și reformularea prevederii referitoare la interdicția împușcării femelelor însoțite de pui.

Parlamentul nu și-a însușit însă aceste obiecții, iar legea a revenit la promulgare în forma adoptată anterior.

Potrivit estimărilor preliminare din proiectul privind implementarea planului național de acțiune pentru conservarea ursului brun, populația din România ajunsese în 2025 la un minim estimat de 10.419 exemplare.