Eșec pentru Nicușor Dan în Senat. Legea care dublează cota urșilor ce pot fi împușcați rămâne neschimbată

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

Senatul a respins miercuri obiecțiile ridicate de Nicușor Dan în cererea de reexaminare a legii care dublează cota urșilor care pot fi împușcați. Doar cinci senatori au fost de acord cu președintele României. Plenul Senatului a adoptat legea, fără modificările cerute de președinte, cu 103 voturi „pentru”, cinci voturi „împotrivă” şi 15 abţineri, relatează Agerpres.

Plenul Senatului a reexaminat, miercuri, Legea pentru modificarea şi completarea OUG nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor urşilor bruni asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.



Senatorii au aprobat raportul suplimentar comun al comisiilor pentru administraţie publică şi pentru ape păduri, pescuit şi fond cinegetic de admitere a legii care a fost transmisă la promulgare, respingând obiecţiunile din cererea de reexaminare formulată de preşedintele Nicuşor Dan.



Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională în luna aprilie 2026.

Legea dublează cota urșilor care pot fi împușcați

Legea adoptată modifică şi completează OUG nr. 81/2021 în sensul aprobării pentru 2026 a unui număr de 859 de exemplare de urs brun ca nivel de prevenţie la nivel naţional şi un număr de 110 exemplare de urs brun nivel de intervenţie la nivel naţional, în vederea prevenirii atacurilor asupra populaţiei umane şi a pagubelor materiale cauzate de atacurile acestor animale.



Faţă de anul 2024, creşte numărul aprobat al exemplarelor de urs care reprezintă nivel de prevenţie la nivel naţional de la 426 la 859 şi al celor care reprezintă nivel de intervenţie la nivel naţional de la 55 la 110.



Totodată, legea stabileşte că recoltarea exemplarelor de urs brun reprezentând cota de prevenţie este interzisă pe teritoriile în care vânătoarea este interzisă conform prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.



De asemenea, legea reexaminată prevede că blana şi craniul exemplarului extras încadrat în nivelul de intervenţie, preparate de către gestionar, rămân în gestiunea acestuia, în cazul extragerii de către gestionar, sau se predau Gărzii forestiere în cazul în care extragerea a fost realizată de către personalul desemnat al acesteia şi rămân în proprietatea privată a statului.

Blana şi craniul exemplarului încadrat în nivelul de prevenţie - extras cu nerespectarea prevederilor legale - se predau structurii teritoriale de specialitate a Gărzii forestiere în a cărei rază de activitate se încadrează locul unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare şi devin proprietatea privată a statului, fiind gestionate sau valorificate în condiţiile legii.

Ce a cerut Nicușor Dan

La începutul lunii august, Nicușor Dan trimis la reexaminare în Parlament, proiectul de lege privind metodele de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora.

„Legea supusă reexaminării urmăreşte un obiectiv legitim şi esenţial: protejarea vieţii şi integrităţii persoanelor şi reducerea pagubelor produse de urşi. Tocmai importanţa acestui obiectiv impune însă un mecanism care să fie, simultan, eficient pentru comunităţi, aplicabil în teren, verificabil de autorităţi şi compatibil cu obligaţia de protecţie strictă a speciei. În forma transmisă la promulgare, unele dintre soluţii nu oferă garanţiile operaţionale necesare pentru atingerea acestui echilibru, motiv pentru este necesară reexaminarea legii”, a transmis atunci președintele României.

Potrivit sursei citate, o cotă numerică nu ar trebui să funcţioneze ca un obiectiv obligatoriu de realizat şi nici ca o formă de vânătoare orientată de valoarea trofeului.

Președintele a solicitat, de asemenea, reanalizarea nivelurilor de prevenţie stabilite pentru anii 2026 şi 2027.

Un alt articol pe care Nicuşor Dan l-a dorit reformulat a fost cel referitor la interdicţia de vânătoare privind femelele însoţite de pui.

Estimările preliminare din proiectul „Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România” indică faptul că, în 2025, numărul urșilor bruni a ajuns, în România, la un minim estimat de 10.419 indivizi.