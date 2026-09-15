Ministrul Agriculturii le cere fermierilor „să se delimiteze de orice tentativă de deturnare a revendicărilor lor legitime”

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a transmis marți, după evenimentele din Piața Victoriei, că „protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism, de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor”.

Condamn cu fermitate transformarea dreptului legitim la protest pașnic în acte de violență, așa cum s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei. Protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism, de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor.

Salut poziția celor 14 asociații reprezentative ale crescătorilor de ovine care s-au delimitat de toate formele de violență și de agresarea forțelor de ordine și în cursul după-amiezii am primit delegația acestora la Ministerul Agriculturii, a spus Tanczos Barna, potrivit unui comunicat oficial.

Ministrul interimar afirmă că „multe dintre revendicările lor sunt absolut justificate”.

„În urma discuțiilor de multe ore purtate în ultimele săptămâni, cunosc în detaliu și cu exactitate problemele cu care se confruntă fermierii. Multe dintre revendicările lor sunt absolut justificate.

La protestul precedent, organizat în condiții legale de cele mai mari asociații și federații ale crescătorilor de ovine, am fost primul care s-a oferit să îi primească la discuții, la Guvern. Pornind de la acel dialog constructiv, am formulat mai multe propuneri și inițiative, iar ANSVSA a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care, la sfârșitul acestei săptămâni, va fi discutat de reprezentanții celor 27 de state membre, în vederea aprobării la nivelul Comisiei Europene.

Ministerul Agriculturii asigură în continuare o platformă de dialog între fermieri și ANSVSA și ne angajăm să susținem în continuare toate propunerile care oferă soluții la problemele cu care se confruntă fermierii”, a adăugat el.

Astfel, el a făut apel la toți fermierii „care se confruntă cu provocările actualelor dificultăți economice și sociale să se delimiteze de orice tentativă de acaparare sau de deturnare politică a revendicărilor lor legitime”.

Marți dimineață, în Capitală, forțele de ordine erau în alertă maximă pentru că 200.000 de fermieri își anunțaseră prezența la un miting neautorizat în fața Guvernului. Însă din cei 200.000 au mai ajuns 500, iar printre aceștia au fost, într-adevăr, și fermieri.

Câteva ore mai târziu, printre protestatarii fermieri s-au infiltrat și persoane care nu aveau nimic în comun cu manifestația, majoritatea fiind susținători AUR și Călin Georgescu. Apoi, protestul a degenerat. Oamenii au forţat cordonul de jandarmi şi au reuşit să pătrundă pe strada Paris de lângă sediul Guvernului.

Au aruncat cu diverse obiecte în jandarmi care, la rândul lor, au intervinit cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene, iar la orele amiezii, în centrul Capitalei, era bătaie generală.

Președintele Nicușor Dan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan, au reacționat la violențele din Piața Victoriei.