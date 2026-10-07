Cum ar arăta un oraș inteligent în România. "Cel mai important lucru este interconectarea. Mobilitatea nu mai este ca acum 50 de ani"

Cum ar arăta un oraș inteligent în România. "Cel mai important lucru este interconectarea". Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

La Smart Urban Mobility, în cadrul Salonului Auto București, miercuri a fost ziua dedicată testării aplicațiilor de mobilitate urbană. În cadrul evenimentului organizat de Antena 3 CNN, am explorat modul în care soluțiile digitale reconfigurează felul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașele viitorului. Cele șase zile dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine aduc la Romexpo publicului demonstrații și prezentări ale celor mai inovative aplicații și soluții de Smart City implementate în România. Într-un oraș al viitorului, mobilitatea nu mai poate funcționa după modelul de acum 50 de ani, iar interconectarea diferitelor mijloace de transport devine esențială pentru deplasarea rapidă și eficientă a oamenilor, a subliniat directorul general Astra Vagoane Călători Arad, Marian Mihail Călin, într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN.

Întrebat de Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN, despre planurile pe care le are în companie, directorul general Astra Vagoane Călători Arad, Marian Mihail Călin, a răspuns: "Planurile noastre se ramifică pe mai multe direcţii. Sigur, cea mai mare provocare a noastră este producţia de tramvaie – vrem să continuăm această producţie de tramvaie, se pregăteşte o altă licitaţie pentru 79 de tramvaie în municipiul Bucureşti, unde, în mod evident, vom participa şi sperăm să fim şi câştigătorii acestei proceduri. Şi, sigur, că nu venim cu exact timpul de tramvai cu care ne-am prezentat la ultima licitaţie, pentru că lucrurile evoluează, apar tehnologii noi, ținem pasul și, sigur, că venim cu variante ale tipului de tramvai mai moderne și mai performante".

Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN: Ne dezvăluiți ceva mai mult? Spuneați și dumneavoastră ceva mai devreme, sunt șantiere peste șantiere în București, în special și pe liniile de tramvai.

Marian Mihail Călin, directorul general Astra Vagoane Călători Arad: Da, spuneam că e foarte bine că liniile de tramvai sunt în reabilitare. Vreau să spun că noi am pus în circulație cele 100 de tramvaie în municipiul București, care au întâlnit o infrastructură extrem de agresivă, să spun așa, pentru că nu au mai fost făcute lucrări de reabilitare, modernizare sau construcție nouă de cale de rulare pentru tramvaie de foarte mulți ani.

Ulterior, acesta a mai adăugat: "Și, atunci sigur că vehiculele, oricât de moderne și oricât de fiabile ar fi, au de suferit în această interacțiune dintre ele și infrastructură. Dar faptul că au fost deschise atâtea șantiere este, în fapt, o recunoaștere că nu se mai putea continua așa. Pentru că, în mod eviden, distrugem vehiculele, așa cum spuneam, oricât de robuste sau oricât de performante ar fi".

Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN: Tot vorbim despre Smart Urban Mobility, aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră, la Astra, sau dumneavoastră, personal, un oraș inteligent, mobilitatea urbană?

Marian Mihail Călin, directorul general Astra Vagoane Călători Arad: În primul rând, trebuie înnoită flota de vehicule de toate felurile. Iar cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este interconectarea. Adică realizarea acelor hub-uri care să permită călătorului să coboare din metrou sau din tren sau din autobuz și să se conecteze foarte repede cu un alt mijloc de transport. Şi asta pentru că spre asta trebuie să tindem – mobilitatea nu se mai face ca acum 50 de ani, iar nevoia de mobilitate a oamenilor este din ce în ce mai mare și trebuie făcută în modul în care se face și în alte țări din Europa.

Cea de-a 23-a ediție a Salonului Auto București și Accesorii poate fi vizitată până duminică, 11 octombrie. Anul acesta, evenimentul include o premieră europeană, patru premiere naționale, peste 160 de modele de autoturisme și 1.200 de mărci și branduri de accesorii.

La exterior, pe platoul din incinta Romexpo, vizitatorii pot urmări demonstrații de drift. Biletul de intrare la SAB costă 80 de lei. Copiii cu vârsta sub 7 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de intrare gratuită.