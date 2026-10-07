Smart Urban Mobility, la Salonul Auto București. Tehnologiile care vor schimba orașele în care trăim

Peste 600 de produse și vehicule sunt expuse pe o suprafață de mai bine de 37.000 de metri pătrați la SAB 2026. Foto:

A început cel mai mare eveniment auto din București. Salonul Auto & Accesorii și-a deschis porțile, iar pe parcursul întregii săptămâni vizitatorii vor putea vedea cele mai noi modele de mașini, tehnologii de ultimă generație, dar și soluții pentru mobilitatea viitorului. Accentul este pus tot mai mult pe electrificare, dar și pe tehnologiile care schimbă industria auto, iar în cadrul evenimentului, și în acest an, Antena 3 CNN organizează Smart Urban Mobility.

Peste 600 de produse și vehicule sunt expuse pe o suprafață de mai bine de 37.000 de metri pătrați, în ediția de anul acesta a Salonului Auto & Accesorii București. SAB 2026 aduce modele și concepte auto, premiere naționale, tehnologii dedicate mobilității electrice și inteligente, dar și lansări auto, conferințe, demonstrații sau drifturi.

„Anul acesta, Salonul Auto București, a 23-a ediție, așteaptă publicul vizitator din 6 octombrie până pe 11, zilnic, de la 10 la 19, să descopere produsele expuse de către peste 120 de expozanți.

Avem patru premiere naționale. Avem o premieră europeană în cadrul evenimentului nostru. În weekend îi așteptăm să descopere zona de drift, unde sunt show-uri și demonstrații și spectacole automobilistice pe zona de drift, iar în pauzele spectacolelor pot să se delecteze cu produsele din zona de street food”, a afirmat Albert Kiss, organizator SAB 2026.

„Suntem și noi prezenți în salonul dumneavoastră cu un birou mobil dedicat cetățenilor, pentru că toate aceste drumuri cred că pot fi evitate și cred că un stat poate deveni inteligent atunci când începe cu o simplă întrebare: dacă are nevoie de acel document pe care tot statul l-a emis”, a subliniat George Tuță, primarul Sectorului 1.

„Mobilitatea urbană este foarte importantă pentru cetățeni, dar mai importantă pentru noi este siguranța. Și de aceea, cred că instituțiile trebuie să compenseze foarte mult, să se pună la punct cu dezvoltarea tehnologiei”, a adăugat Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

În cadrul SAB 2026, Antena 3 CNN organizează a doua ediție a Smart Urban Mobility și creează astfel un cadru pentru schimbul de idei și inițierea unor proiecte inteligente în domeniul mobilității.

„Suntem mândri că putem fi parteneri pentru al doilea an al acestui eveniment, Smart Urban Mobility. L-am gândit și l-am lansat tocmai în ideea de a pune laolaltă administrații locale, companii, furnizori de soluții IT și tot ceea ce înseamnă inteligență pusă în slujba siguranței, confortului și eficienței”, susține jurnalistul Antena 3 CNN, Adrian Ursu.

„Nu putem să nu menționăm parteneriatul cu Smart Urban Mobility și, de asemenea, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care prezintă un model senzațional care merge doar cu energie solară. Este vorba despre cei de la Solis, care au și câștigat Bursa SAB”, a concluzionat Sorin Rădăcineanu, organizator SAB 2026.

La Smart Urban Mobility, ziua de miercuri este dedicată aplicațiilor și soluțiilor de smart city, iar pe parcursul săptămânii participanții vor avea ocazia să descopere tehnologiile care ar putea schimba modul în care ne deplasăm prin orașele viitorului, dar și multe alte surprize.