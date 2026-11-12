România va avea o strategie națională împotriva obezității în 6 luni. Boala secolului XXI afectează 4 din 10 adulți

3 minute de citit Publicat la 18:08 12 Noi 2026 Modificat la 18:08 12 Noi 2026

Aproape 11 milioane de români ar putea fi supraponderali sau obezi în următorii ani dacă nu vor fi luate măsuri urgente. Foto: Getty Images

Se fac paşi importanţi în lupta cu obezitatea, boala cronică care devenit una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică. Autoritățile au anunțat ca România va avea, peste șase luni, o strategie națională de combatere a obezității care sa stabilească soluții clare pentru prevenție, diagnostic și tratament. Anunțul a fost făcut în cadrul conferințe națională România Inteligentă, „Soluții pentru boala secolului XXI – Parteneriat în lupta cu obezitatea”, organizată de Antena 3 CNN.

În România, aproximativ 7 din 10 persoane sunt supraponderale, iar aproape 4 din 10 adulți suferă de obezitate.

Aproape 11 milioane de români ar putea fi supraponderali sau obezi în următorii ani dacă nu vor fi luate măsuri urgente. Obezitatea este o boală cronică resposabilă de complicații grave și aduce costuri uriașe pentru sistemul medical.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că ţara noastră are nevoie rapid de o strategie naţională pentru combaterea obezităţii.

„Sunt deschis pentru realizarea unei strategii naționale în această direcție. Un plan național, cum avem și pentru bolile cardiovasculare, cum avem pentru bolile rare, cum aveam pentru alte domenii, sunt cu totul deschis și cred că e important ca la masa discuțiilor, atunci când se va scrie această strategie, să stea profesioniști în sănătate și când spun profesioniștii în sănătate, mă refer la cei care lucrează cu pacienții”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Paşii majori în lupta cu obezitatea au fost conturaţi în cadrul conferinței națională România Inteligentă, „Soluții pentru boala secolului XXI – Parteneriat în lupta cu obezitatea”, organizată de Antena 3 CNN.

„Pentru strategie să știți că nu suntem doar în faza de a ne apuca de treabă, ne-am apucat de treabă și am avut consultări pe această temă și cred că, așa cum sunt eu optimistă și om care face mai mult și spune mai puțin, cred că șase luni este un termen foarte obiectiv de de a veni cu un draft pe care să îl propunem. Bineînțeles că va fi o largă consultare cu toate specialitățile care sunt implicate în Forumul Român de Obezitate”, a spus dr. Cătălina Poiana, președintele Colegiului Medicilor din România.

Sistemul medical românesc se confruntă cu o presiunea uriaşă cauza epidemiilor paralele de obezitate și diabet zaharat de tip 2.

„Rolul nostru este să identificăm medicația potrivită, tratamentul potrivit și individualizat pentru fiecare pacient în parte. La modul general rezultatele noastre până acum le considerăm a fi pozitive. Pacienții cer această medicație, se simt bine cu ea și, în principiu, nu 100% evident, sunt aderenți la tratament”, a spus conf.univ.dr. Anca Pantea Stoian, președintele Comisiei de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din Ministerul Sănătății.

Bolile de inimă reprezintă principala cauză de deces în ţara noastră, iar obezitatea este subdiagnosticată în cazul pacienţilor care se luptă cu bolile de inimă, avertizează specialiştii.

„Avem 176.000 de pacienți pe care i-am scrinat, în care și pacienții supraponderali și obezi au fost 80%. Așa că e o problemă, într-adevăr. La pacientul care a avut un eveniment major, un infarct, un AVC, tratamentul obezității este esențial pentru că salvează vieți și avem ghiduri care spun acest lucru și recomandă un medicament care poate să facă acest lucru, la fel în insuficiența cardiacă. În insuficiența cardiacă, ghidurile care au apărut recomandă două medicamente care se adresează obezității și acum, în insuficiență cardiacă, salvează până la trei, patru ani de viață fără evenimente cardiovasculare”, a explicat prof.univ. dr. Dragoș Vinereanu, medic primar cardiologie și medicină internă.

Pentru asta avem nevoie de un plan pe termen lung.

„Este important să avem acces la îngrijire medicală și acces la terapii inovative cât mai devreme. Costurile cele mai mari sunt legate de costurile complicațiilor și trebuie să alegem ce vrem să facem, să avem un sistem în care cheltuim, să reparăm sau un sistem în care investim, să prevenim”, a spus și dr. Sebastian Iovan, Director General companie farmaceutică.

În Europa, obezitatea este responsabilă pentru peste 1,2 milioane de decese anual.