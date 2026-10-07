Deputata USR Diana Stoica are un ceas Cartier pe care nu l-a declarat. „7 500 de euro am dat pe el”

sursa foto: Antena 3 CNN

Deputata USR Diana Stoica a declarat, miercuri seară, la emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN, că ceasul Cartier pe care îl poartă a fost cumpărat din banii ei și că l-a trecut în declarația de avere. Ceasul nu apare însă în declarația de avere publică a deputatei, care datează din 2024. Diana Stoica a declarat că a cumpărat ceasul ulterior și că declarațiile mai noi ar putea să nu mai fie publice după decizia Curții Constituționale.

„Ceasul pe care eu îl port este cumpărat din banii mei, nu din banii oamenilor care au fost păgubiți de Nordis. De asta e o discuție total diferită”, a declarat Diana Stoica.

Întrebată cât a plătit pe ceas, deputata a spus că suma apare în declarația sa de avere.

„Am trecut exact în declarația de avere cât am dat pe el. Este cumpărat la mâna a doua”, a afirmat ea.

Moderatoarea a insistat, spunând că cineva care își cumpără un ceas Cartier nu uită prețul.

„Păi nu am uitat prețul. Știu exact care este prețul și l-am trecut și în declarație. Atâta vreme cât îți cumperi un ceas din salariul tău, nu este o problemă”, a răspuns Diana Stoica.

La o nouă întrebare despre cât a costat ceasul, Diana Stoica a indicat o sumă în euro.

„7.500 euro. Dar acești bani sunt banii mei strânși de mine, nu sunt banii românilor care au fost păgubiți de Nordis”, a declarat aceasta.

Declarația de avere a Dianei Stoica disponibilă public datează din 2024 și nu conține ceasul. Deputata a explicat că documentul afișat este cel de la începutul mandatului și că a cumpărat ceasul mai târziu.

„Cred că e o declarație de avere la intrarea în mandat. Nu este din momentul în care l-am achiziționat”, a spus Diana Stoica. „Eu l-am cumpărat de un an și ceva”, a adăugat ea.

Întrebată dacă și-a actualizat declarația, deputata a afirmat că a depus toate documentele conform legii și a sugerat că declarațiile mai noi ar putea să nu mai fie publice din cauza deciziei Curții Constituționale.

„Le-am depus pe toate conform legii. Bineînțeles, este posibil să fie după decizia CCR care le-a secretizat și să nu mai fie pe site-ul Camerei Deputaților”, a declarat aceasta.

„Acum asta a decis CCR-ul, nu am decis noi. Este o decizie a Camerei Deputaților în conformitate cu ce a decis CCR”, a mai spus Diana Stoica.

Cătălina Porumbel a amintit că, într-o apariție anterioară în emisiune, deputata declarase că decizia Curții Constituționale este un abuz, că declarațiile de avere ale demnitarilor ar trebui să rămână publice și că, într-un act de transparență, își va publica în continuare declarația de avere.