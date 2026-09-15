Nicușor Dan, reacție dură după violențele din Piața Victoriei: Politicieni iresponsabili au încercat să amplifice artificial tensiunea

2 minute de citit Publicat la 16:48 15 Sep 2026 Modificat la 16:52 15 Sep 2026

Proteste violente în Piața Victoriei. Foto: Inquam Photos, George Călin

Președintele Nicușor Dan a reacționat marți după ce protestul din Piața Victoriei a degenerat în confruntări între manifestanți și jandarmi. Șeful statului a condamnat ferm violențele, dar și încercările unor politicieni de a amplifica tensiunile și de a deturna, spune el, un protest pornit din nemulțumiri reale.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele spune că atacurile, agresiunile și actele de vandalism trebuie sancționate conform legii și că nemulțumirile oamenilor, indiferent cât de puternice sunt, nu pot justifica punerea în pericol a celor aflați în stradă.

Nicușor Dan a vorbit și despre rolul politicienilor care, în opinia sa, încearcă să profite de nemulțumirile din societate și să împingă protestele spre violență.

„La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”, a transmis președintele.

El a subliniat că dreptul la protest trebuie protejat, dar numai atât timp cât manifestațiile rămân pașnice: „Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile. Exprimarea publică, inclusiv a nemulțumirii față de anumite decizii ale autorităților publice, este garantată prin Constituție, cu condiția organizării și desfășurării de manifestări pașnice”.

Președintele admite că situația socială, economică și politică din România a creat frustrări reale, dar avertizează că acestea nu pot deveni un pretext pentru violență.

„Contextul social, economic și politic dificil este real și a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție”, a spus Nicușor Dan.

El a pus o parte din escaladarea tensiunilor și pe seama limbajului tot mai agresiv din spațiul public și online.

„Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile.”

În final, președintele a făcut apel la calm și dialog: „Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții.”

Protestul din Piața Victoriei a degenerat într-o bătaie generală

Protestul din fața Guvernului a început marți dimineață, în jurul orei 8:00, după ce pe rețelele sociale fusese anunțată participarea a aproximativ 200.000 de fermieri. În Piața Victoriei au ajuns însă în jur de 500 de persoane.

Printre participanți s-au aflat fermieri și oieri, care au reclamat, între altele, interdicția exporturilor de ovine și caprine și creșterea prețurilor. Protestatarii au depus la Guvern o listă cu aproximativ 16 revendicări și au anunțat că intenționează să rămână în piață până când cererile lor vor fi soluționate.

Pe parcursul zilei, printre protestatarii fermieri s-au infiltrat și persoane care nu aveau nimic în comun cu manifestația, iar totul a degenerat. Unii participanți au forțat cordonul jandarmilor și au pătruns pe strada Paris, în apropierea sediului Guvernului. Au fost aruncate obiecte spre forțele de ordine, iar jandarmii au intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

În jurul prânzului, confruntările au escaladat, iar în zona centrală a Capitalei au avut loc violențe între protestatari și forțele de ordine.