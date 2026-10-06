The Guardian: Peste 176.000 de tone de combustibil au fost transportate din Coreea de Sud în Rusia cu petroliere sancționate

Peste 176.000 de tone de combustibil au fost transportate din Coreea de Sud în Rusia cu petroliere sancționate. FOTO: Getty Images

Peste 176.000 de tone de combustibil, în principal motorină, au fost transportate din porturi sud-coreene către Rusia în iulie și august, arată o analiză The Guardian. O parte dintre transporturi au fost efectuate inclusiv cu petroliere sancționate. Un expert avertizează că aceste livrări "subminează" sprijinul declarat al Seulului pentru Kiev.

O analiză a registrelor portuare și a datelor de urmărire a navelor, realizată de The Guardian, arată că, în iulie și august, peste 176.000 de tone de combustibil, în principal motorină, au fost încărcate în mai multe porturi sud-coreene pe șapte petroliere. Acestea au efectuat 14 curse către Extremul Orient rus.

Trei dintre nave se aflau sub sancțiuni impuse de Regatul Unit și Uniunea Europeană. Una dintre ele a preluat încărcătura printr-un transfer de la o navă la alta, în apele sud-coreene. Această metodă poate ascunde proveniența mărfii și permite navelor să evite acostarea la terminalele portuare.

"Este șocant că petroliere sancționate de UE au încărcat combustibil în porturi sud-coreene și l-au transportat în Rusia", a declarat Isaac Levi, analist la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA), un centru de analiză din Finlanda. "Acest lucru subminează regimul de sancțiuni și sprijinul Coreei de Sud pentru Ucraina."

Seulul a trimis Ucrainei ajutoare umanitare și echipamente militare neletale, precum căști, veste antiglonț și vehicule de deminare. În 2023, a promis un sprijin de 2,3 miliarde de dolari, acordat în cea mai mare parte sub formă de împrumuturi.

Coreea de Sud încearcă însă de mult timp să mențină un echilibru între sprijinul pentru Ucraina și dorința de a îmbunătăți relațiile cu Rusia. Pe tot parcursul războiului, Seulul a exclus livrarea directă de arme către Ucraina, în conformitate cu practica sa de a nu furniza armament letal țărilor aflate în război. Moscova și-a exprimat interesul pentru restabilirea relațiilor cu Coreea de Sud, inclusiv a legăturilor comerciale.

Deși transporturile implică nave sancționate de unii dintre partenerii occidentali ai Seulului, acestea nu par să încalce legislația sud-coreeană. Măsurile proprii ale Coreei de Sud împotriva Rusiei se bazează în principal pe restricții la export pentru bunuri precum utilaje industriale, echipamente electronice și vehicule.

Livrările riscă totuși să transforme Seulul într-o verigă slabă a eforturilor occidentale de a pune presiune pe Rusia. În același timp, relațiile cu Kievul sunt tensionate de chestiunea transferului în Coreea de Sud a doi prizonieri de război nord-coreeni, despre care Seulul spune că trebuia să rămână secret.

Nu este clar cine deținea sau cine a vândut combustibilul, deoarece registrele portuare sud-coreene nu conțin aceste informații.

Petrolierul sancționat Layla, care a transportat cea mai mare cantitate, a efectuat două curse din portul Ulsan, din sud-estul Coreei de Sud, către Vladivostok. Nava a plecat pe 19 iulie și pe 10 august, transportând în total 57.000 de tone de motorină. La prima cursă, a declarat autorităților sud-coreene că destinația era Vladivostok, dar la a doua a indicat portul Niigata din Japonia.

Un alt petrolier sancționat, Astoria, care navighează sub pavilion rus și se află și sub sancțiuni australiene, a încărcat aproape 11.000 de tone de combustibil la Ulsan pe 1 august. Nava a declarat ca destinație Japonia, dar a navigat apoi către Vladivostok. Al treilea petrolier sancționat, Chongchon, nu a acostat în port. La începutul lunii august, a preluat aproximativ 26.000 de tone de combustibil de la petrolierul nesancționat Celeste I, într-o zonă de ancoraj din largul portului sud-coreean Yeosu. Ulterior, s-a îndreptat spre Vladivostok, deși declarase Singapore drept destinație.

Capacitatea Rusiei de a rafina petrol a fost grav afectată de atacurile ucrainene cu drone. În iunie, volumul de țiței procesat în rafinăriile rusești a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii peste 20 de ani. Producția de motorină este cu aproape 30% mai mică decât anul trecut, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Serviciul de informații militare al Ucrainei, HUR, susține că Moscova a fost nevoită să importe produse petroliere pentru a alimenta "mașinăria de război rusă".

Potrivit datelor companiei de analiză maritimă Kpler, printre cumpărători s-au numărat Rosneft, compania petrolieră controlată de statul rus, aflată sub sancțiuni britanice, americane, europene și australiene, și grupul petrolier rus NNK. Proprietarul acestuia, Eduard Hudainatov, și una dintre companiile grupului, NNK-Oil, sunt supuși sancțiunilor britanice.

În august, Rusia a importat pe mare 368.000 de tone de produse petroliere, de peste șapte ori mai mult decât în luna precedentă. Este cel mai mare volum lunar de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, potrivit datelor Kpler analizate de CREA. Din Coreea de Sud au provenit 112.000 de tone, adică 31% din total, țara fiind al doilea furnizor după India.

Cantitățile încărcate în porturile sud-coreene au început să crească puternic în iulie, chiar în perioada în care președintele țării, Lee Jae Myung, promitea 100 de milioane de dolari pentru reconstrucția Ucrainei, la un summit NATO desfășurat în Turcia.

Un sondaj realizat în 2025 de o asociație comercială a arătat că aproape 80% dintre firmele sud-coreene care își opriseră exporturile către Rusia după începutul războiului erau dispuse să reia schimburile comerciale.

În martie, când războiul cu Iranul a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz, Coreea de Sud a plafonat exporturile anumitor combustibili și a importat nafta din Rusia în baza unei derogări de la sancțiunile americane.

Pe 1 octombrie, Regatul Unit a exceptat temporar contractele existente ale Coreei de Sud pentru gaze naturale de la interdicția privind serviciile maritime pentru gazul natural lichefiat rusesc, care va intra în vigoare în ianuarie 2027.

Contactat de The Guardian, Ministerul sud-coreean de Externe nu a răspuns punctual întrebărilor despre transporturi sau despre petrolierele sancționate. Într-un comunicat, instituția a declarat că, "în calitate de membru responsabil al comunității internaționale, guvernul sprijină și participă activ la eforturile internaționale pentru încheierea războiului din Ucraina și pentru o redresare pașnică".

Ministerul a precizat că, în baza legii privind comerțul exterior, a extins restricțiile la export către Rusia "dincolo de bunurile strategice, la 1.402 categorii de bunuri nestrategice care prezintă un risc ridicat de a fi redirecționate către utilizări militare" și că aplică aceste măsuri "cu strictețe".

Guvernul "continuă să monitorizeze aplicarea restricțiilor sale la export către Rusia și, atunci când este necesar, ia măsuri în conformitate cu legile și reglementările relevante", a mai transmis ministerul.

Ministerul britanic de Externe nu a răspuns întrebărilor despre utilizarea porturilor sud-coreene de către petroliere aflate sub sancțiuni britanice și nici nu a precizat dacă a discutat aceste transporturi cu autoritățile de la Seul.

"Regatul Unit rămâne ferm angajat în monitorizarea eficientă a sancțiunilor noastre și în colaborarea cu partenerii internaționali pentru a crește presiunea economică asupra Rusiei și a reduce veniturile care îi finanțează războiul ilegal împotriva Ucrainei", a declarat un purtător de cuvânt.