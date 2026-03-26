Flota fantomă a lui Putin: Forțele armate britanice au autorizația să preia controlul asupra petrolierelor rusești

După ce premierul Keir Starmer și-a exprimat intenția de a priva „mașina de război” a lui Putin de profiturile „murdare” din petrol, forțele armate britanice au primit autorizația să preia controlul asupra petrolierelor rusești în apele britanice. Vor fi țintite acele nave din „flota fantomă” a Rusiei, care evită sancțiunile europene, navigând sub pavilioane false sau structuri de proprietate opace, relatează The Guardian.

Marina Regală a participat anterior alături de aliați la acțiuni împotriva acestor nave. Săptămâna trecută, aceasta a contribuit la urmărirea unui petrolier rusesc sancționat în Marea Mediterană, care a fost apoi confiscat de marina franceză.

Decizia prim-ministrului înseamnă că forțele armate britanice sau organele de aplicare a legii vor putea merge mai departe în combaterea flotei de petroliere, adesea vechi, care folosesc pavilioane naționale false sau structuri de proprietate opace pentru a exporta petrol brut rusesc, evitând sancțiunile occidentale.

Peste 600 de nave au fost vizate de sancțiuni din partea UE, Regatului Unit și SUA.

Starmer va merge joi la Helsinki pentru Summitul Forței Expediționare Comune, o alianță condusă de Regatul Unit și axată pe securitatea maritimă, care include 10 membri NATO și care va discuta modalități de combatere a Rusiei.

Alți membri, precum Finlanda, Suedia și Estonia, au desfășurat operațiuni împotriva navelor suspectate că fac parte din flota „din umbră” în Marea Baltică.

Rusia denunță „pirateria occidentală”

Deși scopul este de a afecta economia Rusiei și, implicit, eforturile sale de război în Ucraina, Rusia a avertizat că acțiunile directe împotriva acestor nave ar putea duce la un conflict direct.

Un oficial rus de rang înalt a declarat că Moscova ar putea desfășura marina sa pentru a proteja navele asociate Rusiei de posibile confiscări europene. Nikolai Patrușev, fost director al FSB și actual șef al consiliului maritim al Rusiei, a spus luna trecută că marina țării ar trebui să fie pregătită să contracareze ceea ce el a numit „pirateria occidentală”.

John Healey, ministrul Apărării, a sugerat utilizarea unor „opțiuni militare” împotriva navelor sancționate în ianuarie, afirmând că orice petrol confiscat ar putea fi vândut, iar veniturile trimise Ucrainei.

Promisiunea lui Starmer

În aceeași lună, 23 de nave din flota fantomă, care foloseau pavilioane false sau frauduloase, au fost observate în Canalul Mânecii sau în Marea Baltică, potrivit Lloyd’s List Intelligence. Multe dintre acestea sunt legate de exportul de petrol rusesc, în principal pe cale maritimă către China, India și Turcia.

Starmer a declarat: „Putin își freacă mâinile când vede războiul din Orientul Mijlociu, deoarece crede că prețurile mai mari la petrol îi vor umple buzunarele.

De aceea intensificăm acțiunile împotriva flotei sale fantomă, nu doar pentru a menține Marea Britanie în siguranță, ci și pentru a priva mașina de război a lui Putin de profiturile murdare care îi finanțează campania barbară din Ucraina.

El și apropiații săi nu ar trebui să aibă nicio îndoială că ne vom apăra întotdeauna suveranitatea și vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar.”

În ianuarie, Regatul Unit a sprijinit forțele americane în urmărirea și apoi confiscarea unui petrolier numit Bella 1, care fusese redenumit Marinera și arborase pavilion rusesc, în Oceanul Atlantic.

După această confiscare, miniștrii britanici au cerut elaborarea unor planuri pentru ca forțele britanice să desfășoare operațiuni similare.

Înainte ca orice navă să fie abordată, situația acesteia va fi analizată de specialiști în aplicarea legii, militari și experți în piața energetică, urmând să fie făcută o recomandare către miniștri. Confiscarea ar putea fi urmată de proceduri penale împotriva proprietarilor, operatorilor și echipajului, pentru încălcarea legislației britanice privind sancțiunile.