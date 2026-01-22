Franța a reținut un petrolier din flota fantomă a lui Putin. Emmanuel Macron: „Nu vom tolera nicio violare”

Nava a fost deviată. Foto: X/Emmanuel Macron

Marina Franceză a reținut, joi dimineață, în Marea Mediterană, un petrolier provenit din Rusia, suspectat că face parte din „flota fantomă” a lui Vladimir Putin, a anunțat Emmanuel Macron. Președintele Franței a precizat, pe rețeaua socială X, că Franța nu va tolera nicio „violare” a teritoriului său, iar operațiunea s-a desfășurat „în strictă conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind Dreptul Mării”.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat capturarea petrolierului rusesc pe X:

„Nu vom tolera nicio violare. În această dimineață, Marina Franceză a reținut un petrolier provenit din Rusia, supus sancțiunilor internaționale și suspectat că naviga sub pavilion fals. Operațiunea a fost desfășurată în largul mării, în Marea Mediterană, cu sprijinul mai multor aliați.

Aceasta a fost realizată în strictă conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. A fost deschisă o anchetă judiciară. Nava a fost deviată. Suntem hotărâți să respectăm dreptul internațional și să asigurăm aplicarea efectivă a sancțiunilor. Activitățile „flotei din umbră” contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, a scris președintele francez.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Prefectul maritim al Mediteranei a oferit mai multe detalii privind această operațiune, care a avut loc „în largul mării”, între Spania și Africa de Nord, la bordul petrolierului Grinch, provenit din Murmansk, un port arctic din Marea Barents, potrivit Le Figaro.

Capturarea navei a fost realizată „în strictă conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind Dreptul Mării”. Această operațiune „a avut ca scop verificarea naționalității navei”, iar „examinarea documentelor a confirmat suspiciuni privind pavilionul sub care naviga”, fapt ce a dus la „sesizarea parchetului din Marsilia”, explică prefectura maritimă, precizând că nava „este în prezent escortată de Marina Franceză către un punct de ancoraj pentru verificări suplimentare”.

Petrolierul Grinch figurează sub acest nume pe lista navelor din flota fantomă a lui Vladimir Putin sancționate de Regatul Unit, însă apare sub numele „Carl” pe lista întocmită de Uniunea Europeană și de Statele Unite.

Potrivit site-ului specializat în monitorizarea navelor marinetraffic, în momentul interceptării, acesta se îndrepta spre est, între Almería (Spania) și Oran (Algeria), navigând sub pavilionul Comorelor.