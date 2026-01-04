Imagini spectaculoase cu momentul în care Finlanda reține o navă din „flota fantomă” a Rusiei

Finlanda a reținut nava „Fitburg” din flota fantomă rusă. Sursa foto: Finnish Border Guard via Facebook

Autoritățile finlandeze au publicat imagini video care surprind reținerea navei Fitburg, despre care susțin că face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei. Vasul a fost oprit după ce ar fi fost implicat într-un act de sabotaj ce a dus la avarierea unui cablu submarin de comunicații care leagă Finlanda de Estonia.

Autoritățile finlandeze au anunțat reținerea navei Fitburg, considerată parte a așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, după ce vasul a provocat daune unui cablu submarin de comunicații care leagă Finlanda de Estonia. Incidentul a avut loc în zona economică exclusivă a Finlandei, iar nava transporta o încărcătură de oțel rusesc aflat sub sancțiuni internaționale.

Garda de Coastă finlandeză a precizat că Fitburg a fost oprită imediat, la miezul nopții de Anul Nou, și escortată într-un port sigur.

Două persoane din echipaj, cetățeni ai Rusiei și Azerbaidjanului, au fost arestate, în timp ce ceilalți 12 membri ai echipajului au rămas sub supraveghere.

Operațiunea a implicat coordonarea mai multor autorități și echipamente specializate: echipe de alertă ale Gărzii de Coastă și echipa poliției Karhu, două elicoptere ale Gărzii de Coastă și un NH‑90 al Forțelor de Apărare, precum și navele patrulare Turva și Uisko, împreună cu o barcă de coastă. Intervenția a fost sprijinită de echipe specializate pentru operațiuni subacvatice, iar Garda de Coastă finlandeză dispune de expertiză semnificativă în misiuni subacvatice în Marea Baltică.

Autoritățile au subliniat că sistemul de supraveghere maritimă al Finlandei are rolul de a monitoriza zona maritimă și de a proteja infrastructura critică subacvatică, colaborând strâns cu alte instituții naționale. În paralel, poliția desfășoară o investigație subacvatică, sprijinită de Garda de Coastă cu expertiză și echipamente specializate.

Garda de Coastă a declarat că operațiunea demonstrează capacitatea Finlandei de a reacționa rapid la noi tipuri de amenințări și a evidențiat pregătirea autorităților pentru protejarea infrastructurii critice și securitatea frontierelor maritime.

Un material video al intervenției a fost publicat de autoritățile finlandeze, surprinzând momentul opririi navei.

