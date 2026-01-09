Imperiul navelor fantomă duce la Ilan Șor. Legătura dintre petrolierul Marinera, confiscat de SUA, și fugarul moldovean aliat cu Putin

5 minute de citit Publicat la 10:52 09 Ian 2026 Modificat la 10:59 09 Ian 2026

Petrolierul Marinera, fost Bella 1, urmărit și capturat de SUA. Sursa foto: US-EUCOM

Tancul petrolier din flota-fantomă a Rusiei care a fost capturat și arestat pe 7 ianuarie de Garda de Coastă a Statelor Unite în Atlanticul de Nord are legături cu doi aliați ai Kremlinului. Este vorba despre oligarhul moldovean fugar Ilan Șor și fostul deputat ucrainean Viktor Baranski, relatează Europa Liberă Moldova.

Vasul, care se numea Bella 1 dar și-a schimbat apoi numele în Marinera, a trecut inițial de Garda de Coastă americană în Caraibe, pe când încerca să ajungă în Venezuela, în ciuda blocadei impuse de SUA.

Două săptămâni mai târziu, când a fost oprit în Atlanticul de Nord, petrolierul naviga sub pavilionul Rusiei, după ce inițial arborase ilegal steagul statului Guyana.

Au existat relatări conform cărora Marinera ar fi fost însoțit de un submarin rusesc în apele Atlanticului.

Ancheta publicată de Europa Liberă documentează inclusiv felul în care vasul a ajuns să arboreze steagul Rusiei.

Un fost deputat ucrainean, lăsat fără cetățenie, în spatele navelor fantomă ale Rusiei

Conform sursei citate, Marinera a primit permisiunea temporară de a naviga sub pavilion rus în a patra zi a urmăririi sale de către forțele americane, pe 24 decembrie 2025.

Proprietarul petrolierului s-a schimbat și el: în locul unei companii turcești aflată sub sancțiuni americane, apare în prezent firma rusească Burevestmarine din Riazan.

Înregistrată în iulie 2025, această companie îl are drept proprietar pe Ilia Bugai, în vârstă de 39 de ani, născut în orașul Cita din Extremul Orient al Rusiei.

Bugai a fost contactat de jurnaliștii care au realizat investigația, dar nu a răspuns la întrebările expediate printr-un sistem de mesagerie.

În afară de Burevestmarine, acest individ conduce și compania Rusneftehimtorg, cu sediul la Moscova, al cărei obiect de activitate este furnizarea de combustibil, inclusiv pentru tancuri petroliere.

Printre principalii cumpărători de combustibilul de la Rusneftehimtorg s-au numărat mai multe companii din afara Rusiei. Acestea au în comun faptul că sunt deținute de femei care locuiesc în Republica Moldova.

Cel puțin două dintre aceste proprietare au făcut deja obiectul unor anchete jurnalistice care le-au descris drept persoane interpuse într-un imperiu al navelor-fantomă folosite de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale la adresa comerțului său cu petrol.

În spatele acestui imperiu se află fostul deputat ucrainean Viktor Baranski.

În 2021, entitățile asociate cu Baranski și holdingul său petrolier au fost supuse sancțiunilor americane pentru transportul petrolului venezuelean.

Legătura cu Ilan Șor: două posturi TV

În noiembrie 2020, firma Rusneftehimtorg a obținut de la banca rusească Nefteprombank un împrumut de 300 de milioane de ruble, echivalentul a 3,7 milioane de dolari la cursul de schimb valabil la momentul respectiv.

Ulterior, banca a acordat un împrumut la fel de mare și firmei Recimortrans, în spatele căreia se afla Viktor Baranski.

Șase luni mai târziu, Banca Centrală a Federației Ruse a retras licența Nefteprombank. Aceasta a intrat apoi în faliment, iar lichidatorul judiciar a trecut la colectarea împrumuturilor acordate.

În 2022, a venit rândul firmelor Rusneftehimtorg și Recimortrans. Ambele au primit somații de plată și și-au achitat datoriile până în martie 2023.

În ambele cazuri, stingerea datoriilor s-a făcut după aceeași schemă: debitorii au cedat creditorului, în contul datoriilor, drepturi de creanță asupra unei a treia companii, Diamand Estate.

Diamand Estate a preluat, în 2022, două canale TV din Republica Moldova. Anterior, cele două posturi erau deținute de Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika, și Vadim Ciubara, un asociat al fostului președinte moldovean Igor Dodon.

Odată cu preluarea lor de către Diamand Estate, cele două televiziuni au fost asociate cu Ilan Șor.

Șor ajută Rusia în afaceri cu criptomonede

Considerat omul Moscovei în politica de la Chișinău, Șor a fugit în 2019 din Republica Moldova, unde a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru delapidarea unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării, în perioada 2005-2015.

Șor s-a stabilit în Rusia, a obținut cetățenia rusă și ajută în prezent Kremlinul să ocolească sancțiunile financiare occidentale prin tranzacții cu criptomonede.

Are ca partener banca rusă de stat Promsviazibank, iar la lansarea criptomonedei sale în toamna lui 2025 a participat chiar Vladimir Putin.

Și fostul deputat ucrainean Baranski are legături în anturajul președintelui rus, fiind fost membru al partidului lui Viktor Medvedciuk, apropiat de Putin.

După invazia din februarie 2022, lui Baranski i-a fost ridicată cetățenia ucraineană și, potrivit relatărilor din mass-media, și s-a mutat în Rusia, plecând după Medvedciuk.

Acesta din urmă a fost reținut de autoritățile ucrainene în 2022, iar apoi a fost predat Moscovei, în cadrul unui schimb de prizonieri, în cursul aceluiași an.

Ce au mai capturat militarii americani pe mare

Marinera, fost Bella 1, este al patrulea petrolier care se îndrepta spre Venezuela sau transporta petrol venezuelean și care a fost reținut de forțele americane începând din decembrie 2025.

La 16 decembrie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat impunerea unei blocade maritime împotriva Venezuelei, aplicabilă petroli­erelor aflate sub sancțiuni.

Pe 10 decembrie, cu o săptămână înainte ca administrația Trump să introducă această blocadă, Garda de Coastă a SUA a reținut petrolierul Skipper, care naviga ilegal sub pavilionul Guyanei.

De-a lungul anului 2025, acest vas a transportat produse petroliere din porturi ale Venezuelei și Iranului, ajungând în China. Din 2022, se află sub sancțiuni americane.

Pe 20 decembrie, în Marea Caraibelor a fost reținut petrolierul Centuries, sub pavilion panamez, care s-ar fi îndreptat spre China.

Nava nu se afla sub sancțiuni americane. Reținerea sa a fost explicată oficial prin faptul că transporta petrol venezuelean aflat sub sancțiuni.

Pe 7 ianuarie, în aceeași zi cu capturarea petrolierului Marinera, Comandamentul de Sud al Forțelor Armate ale SUA a anunțat reținerea, în Marea Caraibelor, a unui alt petrolier sub pavilion panamez, numit Sophia.

Acesta figurează pe listele de sancțiuni ale SUA ca navă din flota-fantomă a Rusiei.

Autoritățile ruse califică drept ilegală reținerea petrolierului Marinera

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că blocada petrolului venezuelean rămâne în vigoare oriunde în lume.

Pam Bondi, procuror general al SUA, a spus, la rândul său, că Departamentul american al Justiției monitorizează alte nave "în vederea unor măsuri coercitive similare".

Pe 8 ianuarie, Ministerul rus de Externe a calificat sechestrarea petrolierului Marinera și a echipajului său drept "o acțiune ilegală de forță, o încălcare extrem de gravă a principiilor și normelor fundamentale ale dreptului maritim internațional, precum și a libertății navigației".

Anterior, ministerul ceruse autorităților americane "să asigure un tratament uman și demn pentru cetățenii ruși de la bordul petrolierului, să le respecte cu strictețe drepturile și interesele și să nu împiedice revenirea lor rapidă în patrie".