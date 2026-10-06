Starea de alertă de la salina Praid a fost prelungită cu încă o lună. Accesul populației în zonă este interzis

Salina Praid a suferit pagube semnificative atunci când apele din râul Corund au erodat o parte din albia râului. Foto: Colaj Hepta/Antena 3 CNN

Starea de alertă instituită la Praid în urma inundării salinei, în 2025, a fost prelungită cu încă o lună de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) al comunei.

Potrivit unei informări transmise Agerpres de Instituţia Prefectului Harghita, membrii CLSU Praid au decis prelungirea stării de alertă din data de 7 octombrie până în 5 noiembrie, inclusiv.



La fel ca şi în lunile trecute, s-a dispus mobilizarea tuturor mijloacelor, forţelor şi resurselor necesare pentru efectuarea lucrărilor de menţinere în siguranţă a perimetrului minier.



De asemenea, în continuare este interzis accesul populaţiei în zona afectată şi în Canionul de Sare, iar dacă va fi necesar, se va acorda asistenţă persoanelor şi gospodăriilor aflate în aval de perimetrul afectat.



Conform sursei citate, populaţia din Praid şi din localităţile învecinate va fi informată despre evoluţia situaţiei, utilizând toate mijloacele aflate la dispoziţia CLSU.



La fel ca şi în lunile precedente, situaţia este monitorizată de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Oltul" al judeţului Harghita, care urmăresc evoluţia fenomenului în perimetrul minier din Canionul de Sare, precum şi parametrii apei din pârâul Corund şi ai cursurilor de apă din aval.



"Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid şi Societatea Naţională a Sării S.A. - Sucursala Salina Praid vor informa Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asupra măsurilor luate precum şi asupra evoluţiei fenomenului", se arată în informarea Instituţiei Prefectului.



Totodată, ţinând cont de prognozele meteorologice şi hidrologice, se monitorizează cu atenţie debitele pârâului Corund care traversează Canionul de Sare şi ale râului Târnava Mică, precum şi calitatea apelor de suprafaţă din cele două cursuri de apă, mai precizează sursa citată.



Starea de alertă a fost instituită pentru prima dată în comuna Praid la începutul lunii mai 2025, când s-au înregistrate primele infiltraţii în subteranul minei de sare. Ulterior, după ce salina a fost inundată cu apa pârâului Corund, la sfârşitul lunii mai 2025, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a prelungit lunar starea de alertă în comună.