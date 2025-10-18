Cum s-a ajuns la dezastrul de la Praid. Raport: Riscul de inundare a fost subevaluat și calificat constant ca nefiind pericol iminent

Situația este tot mai critică la Praid. FOTO: Inquam Photos / Alex Nicodim

Riscul de inundare a spațiilor subterane ale Salinei Praid și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent, se arată în concluziile raportului încheiat de Corpul de control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR).

Acțiunea de control a început după inundarea Salinei Praid în luna mai.

În consecință, planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate, a stabilit Corpul de Control al prim-ministrului.

Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei, se mai arată în raport.

„De asemenea, avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referință.

Lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancțiunea inacțiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce privește protecția zăcământului la nivelul SNS SA”, este concluzia raportului corpului de control al prim-ministrului.

Raportul integral poate fi citit aici

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat în iulie într-o conferință de presă, că autoritățile și compania Salrom au primit informații încă din 2006 că Salina Praid este în pericol și că ar putea fi distrusă.

„Caracterul imprevizibil al dezastrului de la Praid nu e susținut. Există informații din 2006 care anunță că urmează să se întâmple acest dezastru. Aceste informații oficiale au fost desconsiderate, riscul a fost desconsiderat. Aceste informații erau cunoscute de societatea Salrom, de Apele Române, de Agenția Națională pentru Resurse Minerale și erau și în atribuția acestui Minister de a se asigura că ele vor fi utilizate. Instituții cu atribuții extrem de specifice și-au pasat responsabilitatea până când natura nu a mai avut răbdare. Apele pârului Corund au trecut în interiorul salinei, au erodat albia și s-a produs evenimentul din luna mai. Debitul pârâului e de 30 de litri pe secundă, a ajuns la 60 de litri, dar era anunțat că putea ajunge până la 105 litri pe secundă. Deci debitul imprevizibil nu e un argument. Există expertize oficiale care spun că ar fi trebuit să se întâmple la Salina Praid cu devierea apei ce se întâmplă în aceste zile, post eveniment. Există studii de manual internaționale pe situația de inundare a salinei Praid. Nu au fost luate în considerare”, a spus ministrul.

Însă, în loc să ia măsuri, și-au pasat responsabilitatea de la unii la alții, până când „natura nu a mai avut răbdare”. Astfel, ministrul a anunțat că va cere Adunării Generale a Acționarilor demiterea tuturor celor cinci membri ai Consiliului de Administrație al Salrom și acționarea lor în instanță pentru recuperarea prejudiciului.

Ministrul Economiei a vorbit în conferință și despre viitorul salinei Praid. El a explicat că studiile preliminare arată că dacă mina este exploatată în continuare există un risc de prăbușire.

Totuși, salina poate fi salvată prin exploatarea de pe cealaltă parte a muntelui. Costurile ar fi și mai mici, a explicat ministrul.