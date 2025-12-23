Sf. Eugenia, sărbătoare pe 24 decembrie. Cine a fost Ea şi care sunt numele sărbătorite

Pe 24 decembrie, creștinii ortodocşi o prăznuiesc pe Sfânta Muceniță Eugenia, una dintre figurile feminine marcante ale creștinismului timpuriu. Cunoscută pentru credința sa neclintită și pentru curajul cu care și-a asumat viața monahală într-o perioadă ostilă creștinilor, Sfânta Eugenia este un simbol al sacrificiului și al devotamentului față de Dumnezeu. Cu această ocazie, numeroase persoane își sărbătoresc onomastica. În calendarul ortodox, această zi nu figurează nici cu cruce roșie, nici cu cruce neagră, însă sunt interzise mai multe lucruri, având în vedere faptul că marchează Ajunul Crăciunului.

Cine a fost Sf. Eugenia, sărbătorită pe 24 decembrie

Sfânta Cuvioasă Muceniță Eugenia s-a născut la Roma, în anul 183, într-o familie de rang înalt, din părinți păgâni – numele lor era Filip și Claudia. În timpul domniei împăratului Commodus (180 - 192), tatăl său a fost numit guvernator al cetății Alexandria Ciliciei, iar întreaga familie s-a mutat în această regiune, împreună cu cei doi fii și fiica lor, Eugenia, potrivit basilica.ro.

La vârsta de 16 ani, tânăra a intrat în contact cu Epistolele Sfântului Apostol Pavel, iar mesajul Evangheliei lui Hristos a marcat-o profund. Dorința de a urma o viață creștină autentică a determinat-o să părăsească în secret casa părintească. Îmbrăcată în haine bărbătești și însoțită de două slugi de încredere, Eugenia a mers la episcopul Elen al Ciliciei, de la care a primit Sfântul Botez.

După botez, Eugenia și-a tuns părul, a luat numele de Eugeniu și s-a retras într-o mănăstire de bărbați. La acea vreme, în afara orașelor existau deja comunități monahale formate din credincioși care alegeau să trăiască după poruncile Evangheliei, în rugăciune și asceză. Aici, Sfânta Eugenia a dus o viață de nevoință, post și priveghere, dedicată în întregime slujirii lui Dumnezeu.

Potrivit sursei citate, moaştele Sfintei Eugenia se găsesc astăzi în capela Sfântul Antonie a Bisericii Sfinţii 12 Apostoli din Roma, Italia.

Ce nume româneşti sărbătorim de Sf. Eugenia

De Sfânta Eugenia, sărbătorită în fiecare an pe 24 decembrie, își serbează onomastica persoanele care poartă numele Eugenia, Eugen, precum și derivatele acestora. Prenumele are origine greacă, din „eugenes“, și semnifică „bine născut“, „nobil” sau „de bun neam“.

În România, sunt sărbătorite atât formele feminine, cât și cele masculine ale numelui, dar și variantele prescurtate sau adaptate în timp. Printre acestea se numără Eugenia, Eugen, Eugeniu, Eugenela, Genica, Gina sau Geni. Toate aceste nume sunt asociate cu ideea de noblețe, demnitate și bunătate sufletească.

Ziua de 24 decembrie reprezintă un prilej de bucurie pentru cei care poartă aceste prenume, fiind un moment special de recunoștință și apropiere de cei dragi, chiar înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului. Tradițional, onomastica este marcată prin urări de sănătate, pace și împliniri.